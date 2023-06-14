طفل ينقذ شقيقه من الغرق في اللحظة الأخيرة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مشهدا بطوليا لطفل تمكن من إنقاذ شقيقه الصغير من الغرق في اللحظة الأخيرة.

طفل ينقذ شقيقه من الغرق:

ويظهر الفيديو طفلين يلهوان أمام منزلهما في مدينة صويلح بالأردن، حيث اندفع أحدهما في خزان صغير للماء- برميل- ليسقط فيه فجأة دون أن يشعر به أحد.

وبعد لحظات انتبه شقيقه لفقدانه، حيث لمحه وهو يغرق داخل الماء، بعد أن انكفأ على رأسه في قاع الخزان، ليتمكن من إخراجه مجددا وفي اللحظة الأخيرة.

الطفلة شيماء:

ومن قصص بطولات إنقاذ الأشقاء ما تم تداوله على نطاق واسع أثناء زلزال تركيا المدمر، حيث قامت الطفلة شيماء بعمل بطولي وتمكنت من إنقاذ شقيقها الرضيع من بين الأنقاض.

وفي مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام حينها، كشفت فيه شيماء كيف استطاعت أن تنقذ شقيقها، في عمل بطولي حظي بتقدير الجميع.

وفي لقاء مع الطفلة شيماء قالت :” عم تعمل الأرض بوبوبو من صوت الزلزال”.

وتابعت : ” أنا شيماء حمشو من الرستن في حمص، عمري ثماني سنوات.. أنا بحب أخويا يعني أتركه وأروح لحالي”.

وقالت :” إنها حملت أخاها الصغير على ظهرها بعد أن اهتزت الأرض وارتطمت الحيطان”.

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