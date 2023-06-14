تعرف على أفضل وقت لإجراء تحليل الغدة الدرقية

تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة أفضل وقت لإجراء تحليل الغدة الدرقية.

توقيت إجراء تحليل الغدة الدرقية

وقال الجهني، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن تحاليل الغدة الدرقية عادة لا تتطلب الصيام، ويفضل عمل التحليل في الصباح”.

وأضاف د. ناصر الجهني “قد يطلب الطاقم تحاليل أخرى مثل السكري والدهون والتي قد تتطلب الصيام”.

وفي وقت سابق، أكد د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة أهمية تناول العلاج البديل في حال استئصال الغدة الدرقية بالكامل.

استئصال الغدة الدرقية بالكامل

وقال الجهني، في تغريدة عبر “تويتر”: “اذا تم استئصال الغدة الدرقية بالكامل فلا بد من هرمون تعويضي لهرمون الغدة الدرقية على شكل حبوب لتفادي أعراض ومضاعفات خمول الغدة الدرقية”.

وأضاف “ولكن إذا كانت عملية الاستئصال جزئية للغدة الدرقية، فقد تفرز الغدة هرمونات كافية في بعض حالات”.

اقرأ أيضا:

وشدد د. ناصر الجهني، على أهمية علم تحليل للغدة الدرقية والمتابعة مع الطبيب المعالج لوصف الحالة والحصول على العلاج المناسب”.