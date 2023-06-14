6 عوامل تتسبب في تلف بطارية السيارة.. تعرف عليها؟

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يؤكد خبراء السيارات، أن البطارية تعد أحد أهم الأجزاء الرئيسية في منظومة الكهرباء في المركبات.

وبدون البطارية، لن تتمكن من تشغيل محرك سيارتك، أو قيادتها، ونظراً لأهمية بطارية السيارة سوف نستعرض لكم 5 أسباب تؤدي إلى تلف أو تعطل البطارية:

أسباب تلف بطارية السيارة

1- استخدام الأنظمة الكهربائية أثناء إيقاف المحرك

أحياناً قد يستخدم البعض منا بعض التجهيزات الكهربائية في السيارة بدون تشغيل المحرك، مثل تشغيل النظام الصوتي بالسيارة لفترات طويلة، أو تشغيل مكيف السيارة وغيرها من الأنظمة الكهربائية بالسيارة، والتي تؤدي في النهاية إلى استهلاك طاقة البطارية بطريقة سيئة مما يساهم في تقليل العمر الافتراضي للبطارية وتعطلها المفاجئ في النهاية.

2- السير والقيام برحلات لمسافات قصيرة

يتم شحن بطارية السيارة من خلال الدينامو، ومع استخدام السيارة للرحلات القصيرة المتعددة قد لا يتمكن الدينامو من إعادة شحن البطارية بسرعة مجدداً مما يتسبب في ضعف بطارية السيارة، لذلك يجب قيادة السيارة لمسافات كافية لإعادة شحن البطارية مجدداً، وخاصة في الشتاء.

3- عدم التأكد من نظافة أقطاب البطارية

الرواسب التي تتكون على أطراف “قطبي” البطارية، تساهم في النهاية إلى ضعف مرور الشحنات الكهربائية بالطريقة الصحيحة إلى بطارية السيارة مما يتسبب في النهاية إلى إضعاف البطارية، وفي بعض الحالات إلى تأكل الوصلات الخاصة بالبطارية مما يؤدي إلى تكلفة إضافية أثناء استبدال البطارية.

4- إهمال الصيانات الدورية للبطارية

أحياناً قد يهمل البعض فحص بطارية السيارة أثناء الصيانات الدورية، لذلك يجب الاهتمام بفحص البطارية بشكل دوري للتأكد من عمرها الافتراضي، ومن سلامة الدينامو والذي يقوم بشحن البطارية من الطاقة المتولدة من حركة السيارة.

5- عدم استخدام السيارة وتركها لوقت طويل

تقوم بطارية السيارة بتفريغ طاقتها عندما يتم إيقاف تشغيل السيارة لفترة طويلة، لذلك يفضل البعض أن تقوم بفصل توصيلات البطارية للحفاظ على الطاقة بها لحين العودة مجدداً لاستخدام السيارة.

6- شراء البطاريات المقلدة وغير الأصلية

عادة قد يهمل البعض شراء البطاريات الأصلية ويلجأ للبطاريات المقلدة لتوفير بعض النقود، إلا أنه قد يفاجأ بسرعة تلف البطارية المقلدة وتوقف المحرك عن العمل.

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