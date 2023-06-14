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بعد توقف 13 عاما.. أم تتخرج مع ابنتها في جامعة القصيم

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بعد توقف 13 عاما.. أم تتخرج مع ابنتها في جامعة القصيم

بعد توقف 13 عاما.. أم تتخرج مع ابنتها في جامعة القصيم

بعد توقف 13 عاما.. أم تتخرج مع ابنتها في جامعة القصيم
٠١:٠٠:٣٤ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يكشف عن حالة من الجد والمثابرة، لأم تعود لدراستها في جامعة القصيم بعد توقف دام 13 عاما.

أم تتخرج مع ابنتها بجامعة القصيم:

وفي تفاصيل الواقعة التي نشرتها قناة الإخبارية تقول الأم : ” بحمد الله أتى اليوم الذي أكون فيه أنا وابنتي في الجامعة في نفس التخصص ونفس المستوى”.

بينما قالت البنت: ” إنها تشعر بالفخر بوجود والدتها معها في الجامعة، وتخرجهما معا”، معربة عن سعادتها بتحقق حلم والدتها.

جامعة القصيم:

يذكر أن مجلس جامعة القصيم قرر أمس الأول الثلاثاء، إقرار النظام الدراسي للعام الجامعي القادم 1445هـ بنظام الفصلين الدراسيين.

وجاء قرار الجامعة أمس الأول الثلاثاء، خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الجامعة.

مواطنة سبعينية تحصل على البكالوريوس:

وقبل أيام تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر بحصول مواطنة سبعينية على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها، على صورتها وهي ممسكة بشهادتها العلمية:” جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تحتفي بأكبر خريجة من طالباتها، وهي الطالبة سلوى بنت عبد الرحمن العماني ذات السبعين عامًا ، حيث حصلت على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف”.

وعادت الطالبة السبعينية بعد انقطاع امتد 45 عاماً عن الدراسة، حيث تمكنت المسنة سلوى عبد الرحمن العماني (70 عاماً)، من الحصول على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل”.

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