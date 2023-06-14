“تصيبهم بما صنعوا قارعة”.. برق يحول كنيسة داعمة للشواذ لكتلة من اللهب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطع فيديو يبين احتراق برج لكنيسة تاريخية، في ولاية أمريكية، بعد أن تبين أن الكنيسة تدعم الشواذ.

والتهمت النيران أحد أبراج كنيسة قديمة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، مما أدى إلى انهياره، وتضرر المبنى التاريخي.

ضربها البرق

ووثقت مقاطع فيديو، حالة الحريق، الذي تسببت فيه ضربات برق، بسبب حالة الطقس المتقلبة، حسبما تناقلت وسائل إعلام.

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عقوبات أمريكية

وفي الوقت نفسه، لم تفلح العقوبات الأمريكية، والهجوم الأوروبي والأممي الحاد، على دول أفريقية، في إثنائها عن موقفها الرافض لكل أشكال الشذوذ، ودعم الأفكار الدخيلة على فطرة البشر.

وتوعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بفرض عقوبات اقتصادية على أوغندا، تشمل منع دخول المساعدات إليها، فيما أدانت الحكومة البريطانية بشدة توقيع رئيس أوغندا لمشروع قانون مكافحة المثلية الجنسية، ووصفته بـ”المخالف لحقوق الإنسان”.

دعم دولي ورفض شعبي

وتقف حكومات دول غريبة، ومنظمات دولية، وراء دعم أفكار الشواذ، والمتحولين جنسيا، وتساند انتشار هذه الأنشطة، وتخدمها إعلاميا وسياسيا.

بينما ترفض أغلب شعوب العالم، دعم هذه الأفكار المتطرفة، ومن مواقف الرفض، ما وثقته امرأة أمريكية غضبها من عرض ملابس للمتحولين جنسيًا، والشواذ، في قسم ملابس الأطفال والرضّع، عبر تسجيل مقطع فيديو من داخل المتجر، وعرض الملابي المعروضة.