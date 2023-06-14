الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
لخريجي الابتدائية فأعلى.. الغرفة التجارية تعلن عن وظائف شاغرة
باقي على جواز السفر العادي سنتان.. هل يمكن إصدار بديل إلكتروني؟
حرارة مرتفعة وأمطار.. توقعات طقس مكة والمدينة في موسم الحج
بالفيديو.. سيول شمال شرق مكة وإعصار في الدرب
الفرق الرقابية بالمدينة تطبق 300 مخالفة فورية وتصادر 5702 منتج مخالف
أهم 10.. تنفيذ الحد في مبارك الدوسري وإيقاف معاش الآلاف من الضمان الاجتماعي

الرئيسية

 /

محليات

 /

لخريجي الابتدائية فأعلى.. الغرفة التجارية تعلن عن وظائف شاغرة

لخريجي الابتدائية فأعلى.. الغرفة التجارية تعلن عن وظائف شاغرة

لخريجي الابتدائية فأعلى.. الغرفة التجارية تعلن عن وظائف شاغرة
١٢:٠٣:١٧ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت (الغرفة التجارية الصناعية بالرياض) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عددٍ من التخصصات، للعمل في منطقة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

بائع.

محاسب.

بائعة.

‏مندوب علاقات حكومية.

استقبال.

كاشير محاسبة.

أخصائية مبيعات.

مديرة معرض.

معقب خدمات.

مدخل بيانات.

والمزيد …

عن الغرفة:

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 239 وتاريخ 10/4/1381هـ بالموافقة على تأسيس غرفة الرياض، وجاء في القرار: «إن مجلس الوزراء بعد اطلاعه على المعاملة المرفقة لهذا المرفوعة لصاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء من معالي وزير التجارة برقم 5018/1 وتاريخ 7/4/1381هـ المشتملة على طلب تجار الرياض إنشاء غرفة تجارية صناعية بالرياض تقوم بتقديم وجهة نظر تجارها إلى الحكومة في المسائل التي تتعلق بهم وفي نفس الوقت تدافع عن مصالحهم أسوة بغيرهم في بلدان المملكة وتأييد وزارة التجارة للطلب في إقامة غرفة للتجارة والصناعة لتنسيق مصالحهم والحفاظ عليها.

طريقة التقديم:

أوضحت الغرفة، أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

براتب يصل لـ 25,000 ريال.. نيوم تطرح وظائف شاغرة بمميزات تنافسية

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية السعودية اليوم فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. أخت الإعلامي فهد الفهيد تتحدث عن شقيقها لأول مرة

بالفيديو.. أخت الإعلامي فهد الفهيد تتحدث عن شقيقها لأول مرة

٠١:٥٨ م، الجمعة، ١٠ أغسطس ٢٠١٨
«خطة مُحكمة» كيف تم الإيقاع بـ «طبيبة الإجهاض» متلبسة؟ .. هذه جنسيتها وما قالته في التحقيقات

«خطة مُحكمة» كيف تم الإيقاع بـ «طبيبة الإجهاض» متلبسة؟ .. هذه جنسيتها وما قالته في التحقيقات

١٢:٤٥ ص، الثلاثاء، ١٣ سبتمبر ٢٠٢٢
تراجع أسعار الأراضي بمخطط ولي العهد في مكة 50%

تراجع أسعار الأراضي بمخطط ولي العهد في مكة 50%

١١:٠٠ ص، الأثنين، ٣٠ يناير ٢٠١٧
الإنذار المبكر ينبّه: رؤية غير جيدة وأتربة مثارة على 5 مناطق بالمملكة

الإنذار المبكر ينبّه: رؤية غير جيدة وأتربة مثارة على 5 مناطق بالمملكة

٠٣:٤٨ م، السبت، ٠٩ يوليو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *