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توجيه عاجل بحصر طلبات إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي ليس لديها صكوك شرعية
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توجيه عاجل بحصر طلبات إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي ليس لديها صكوك شرعية

توجيه عاجل بحصر طلبات إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي ليس لديها صكوك شرعية

توجيه عاجل بحصر طلبات إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي ليس لديها صكوك شرعية
١٢:٠٥:٥٧ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأمانات والبلديات التابعة لها كافة بالرفع إليها عاجلاً بحصر شامل لطلبات إيصال التيار الكهربائي التي تقدم بها أصحاب المنازل الذين لا يملكون صكوكاً شرعية.

تحديد المنازل بالمصورات الجوية 

وأصدرت الوزارة تعميما عاجلا بعثته الوزارة إلى الأمانات والبلديات كافة طلبت فيه الرفع بحصر لتلك الطلبات خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل، على أن يتم تحديد تلك المنازل على المصورات الجوية وشريطة أن تكون الموافقة عليها قد تمت قبل صدور الأمر السامي بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ.

إنفاذا للتوجيه الكريم

وأوضحت الوزارة أن هذا الحصر يأتي إنفاذاً للتوجيه الكريم بإعادة دراسة ضوابط واشتراطات إيصال الخدمات إلى المنازل التي لا يحمل أصحابها صكوكاً شرعية وذلك من قبل لجنة أراضي الدولة، حسب “عكاظ”.

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وفي وقت سابق، كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن ملامح لائحة تصنيف مخالفات المقاولين والتي تم إعدادها على أربع 4 درجات وفقًا لطبيعة كل مخالفة وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها.

المخالفات والعقوبات

وتتدرج المخالفات كما يلي:

1- الإيقاف المؤقت والمنع من التجديد لفترات تتراوح ما بين 3 اشهر إلى خمس سنوات.

2- تخفيض التصنيف درجات حسب نوعية المخالفة وفي المرة الرابعة يتم الإلغاء نهائيًا.

3- في حال ارتكاب المخالفات الجسيمة بالمشاريع بناء على خطاب رسمي من الجهات المختصة يتم إيقاف التصنيف والمنع من التجديد لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.

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الشؤون البلدية والقروية المنازل بصكوك غير شرعية توجيه عاجل توصيل الكهرباء

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