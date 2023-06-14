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قانون جديد في روسيا لمكافحة تغيير الجنس

قانون جديد في روسيا لمكافحة تغيير الجنس

قانون جديد في روسيا لمكافحة تغيير الجنس
٠١:٢٧:٤٩ ص، الخميس، ٢٦ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٥ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قرر مجلس الدوما الروسي، أمس الأربعاء، تبني مشروع قانون يحظر إجراء عمليات جراحية لتغيير الجنس، دون أسباب طبية.

استثناء وحيد

ووافق البرلمان الروسي، على الاقتراح بالقراءة الأولى، لكنه أقر في الوقت نفسه “استثناء يسمح بإجراء مثل هذه العملية لأولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بالتشوهات الفسيولوجية الخلقية”، حسب “إرم نيوز”.

وقد طرح مشروع القانون على الدوما حوالي 400 نائب، بينهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين.

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قرار من اللجنة الطبية

وبحسب المشروع، “لا يسمح بالتدخل الطبي لتغيير الجنس إلا بقرار من اللجنة الطبية للمؤسسة الصحية التابعة للدولة، وليس من قبل طبيب واحد”.

ويتضمن مشروع القانون أيضا “حظر تسجيل أي تغيير بالأوراق الثبوتية الحكومية لأي شخص قام بتغيير جنسه دون جراحة”.

تعليق وزير الصحة الروسي

وفي المقابل، علق وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن وزارته تدعم تنظيم أكثر صرامة لتغيير الجنس، مشيرا إلى إمكانية تنظيم القانون بطريقة أكثر تفصيلية بالقراءة الثانية.

الكلمات الدلالية:
البرلمان الروسي قانون تغيير الجنس مجلس الدوما الروسي موسكو وزير الصحة الروسي

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