الفرق الرقابية بالمدينة تطبق 300 مخالفة فورية وتصادر 5702 منتج مخالف

تواصل- واس:

تواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة ضمن خططها الموسمية والاستباقية تزامنًا مع موسم الحج وتوافد حجاج بيت الله الحرام والزوّار إلى المدينة المنورة قبل أداء مناسكهم.

وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جولاتها التفتيشية المكثَّفة على الأسواق لمتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها،بالإضافة إلى التحقق من التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بأنظمة حماية المستهلك،وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق أي جهة مخالفة والعمل على إيجاد بيئة تجارية خالية من البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات.

عدد المخالفات:

وترتكز الخطة على تهيئة جميع السبل اللازمة وتقديم الخدمات كافة للمواطنين والمقيمين في المسجد النبوي الشريف.

وقامت الفرق الرقابية بتنفيذ 6748 زيارة ميدانية على منافذ البيع، ومتابعة ومباشرة 1872 بلاغًا،وتطبيق 301 مخالفة فورية على المنشاّت التجارية، وضبط ومصادرة 5702 منتج مخالف لأنظمة وزارة التجارة.

هدف الخطة:

وتهدف الخطة الموسمية لوزارة التجارة والخاصة بموسم الحج إلى متابعة توافر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك خلال موسم الحج،والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي،ومراقبة أسعار السلع الغذائية والتموينية الأساسية و وفرتها ،والتحقق من تأمين مخزون كافٍ من السلع الغذائية كمًّا ونوعًا لتلبية أي زيادة في الطلب.

ومتابعة محال بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛للتأكد من التزامهم بتطبيق الأنظمة، بالإضافة إلى ومتابعة ومراقبة مراكز الخدمة في محطات الوقود ومراقبة المحال التجارية التي تمارس التخفيضات دون الحصول على تراخيص،واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة أو مؤثرات على حركة العرض والطلب، بالإضافة إلى متابعة المخابز والمصانع المنتجة للخبز بأنواعه.

وفرة السلع:

وأكدت وزارة التجارة أن وتيرة العمل في هذه المنشآت تسير بشكل طبيعي من حيث وفرة السلع والمخزون، وتدفق إمدادات السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية، داعية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على “الإنترنت”.

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