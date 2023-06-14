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الديوان الملكي: وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود
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الديوان الملكي: وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكي: وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكي: وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود
١٠:٥٨:٣١ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

” بيان من الديوان الملكي “

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / هناء بنت عبدالله بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الخميس الموافق 26 / 11 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في مسجد الأمير سعود بن سعد بن عبدالرحمن في محافظة جدة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الأميرة هناء بنت عبدالله الديوان الملكي وفاة أميرة

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