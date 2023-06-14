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حرارة مرتفعة وأمطار.. توقعات طقس مكة والمدينة في موسم الحج
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حرارة مرتفعة وأمطار.. توقعات طقس مكة والمدينة في موسم الحج

حرارة مرتفعة وأمطار.. توقعات طقس مكة والمدينة في موسم الحج

حرارة مرتفعة وأمطار.. توقعات طقس مكة والمدينة في موسم الحج
١١:١٦:٥٨ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد عن الحالة المناخية المتوقعة على منطقتي مكة والمدينة، في شهر ذي الحجة.

طقس مكة والمدينة في ذي الحجة:

وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل درجات الحرارة السطحية درجة واحدة خلال النصف الأول من الشهر ودرجة ونصف فيما تبقى من أيام الشهر.

كما تشير أيضا إلى ارتفاع هطول الأمطار خلال النصف الأول واستمرارها حول المعدل في الفترة المتبقية.

وأوضح المركز في بيان له ، أن مناخ مكة المكرمة خلال شهر ذي الحجة، جاف نسبيا خلال النهار ومائل للاعتدال ليلًا.

ونوّه أن البيانات المناخية سجلت معدل درجة حرارة عظمى 43.6 درجة، والصغرى 29.6 درجة.

بينما سجلت معدل هطول الأمطار 0.1 ملم، ومعدل الرطوبة النسبية 32%.

أما معدل سرعة الرياح بين 4 – 10كم/ساعة باتجاه شمالي إلى شمالي غربي، فيما تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار أحيانا مع انخفاض لمدى الرؤية الأفقية.

أما في المدينة المنورة فكانت أعلى درجة حرارة مسجلة خلال هذه الفترة 48.4 درجة في 13 يوليو 2010م، وأقل درجة حرارة 22.5 درجة في 15 يوليو 2010م .

بينما كانت أعلى كمية أمطار يومية 19.7ملم في 15 يوليو 2010م وأعلى سرعة رياح 83 كم/ساعة بالاتجاه الغربي.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الارصاد المدينة امطار مكة موسم الحج

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