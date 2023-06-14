الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
توجيه عاجل بحصر طلبات إيصال التيار الكهربائي للمنازل التي ليس لديها صكوك شرعية
لخريجي الابتدائية فأعلى.. الغرفة التجارية تعلن عن وظائف شاغرة
باقي على جواز السفر العادي سنتان.. هل يمكن إصدار بديل إلكتروني؟
حرارة مرتفعة وأمطار.. توقعات طقس مكة والمدينة في موسم الحج
بالفيديو.. سيول شمال شرق مكة وإعصار في الدرب
الفرق الرقابية بالمدينة تطبق 300 مخالفة فورية وتصادر 5702 منتج مخالف

الرئيسية

 /

محليات

 /

بالفيديو.. سيول شمال شرق مكة وإعصار في الدرب

بالفيديو.. سيول شمال شرق مكة وإعصار في الدرب

بالفيديو.. سيول شمال شرق مكة وإعصار في الدرب
١١:١٤:٣٦ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، جريان السيول شمال شرق مكة المكرمة، بعد هطول أمطار غزيرة، خلال الساعات الماضية، جعلها الله أمطار خير وبركة.

كما وثق مقطع فيديو آخر، إعصاراً ونشاطاً للرياح والأتربة شمال جازان، في ظل استمرار التقلبات الجوية بعدة مناطق.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

اقرأ أيضا:

تصوير جوي لبرد مركز عفراء وسيول سبت العلاية في بلقرن

رياح نشطة وأتربة

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضا:

الطائف الآن.. شاهد السيول والأمطار تتساقط بغزارة على الوسام والشفا والوهط

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية إعصار جازان سيول مكة

مواد ذات صلة

المزيد
«التجارة» تدعو للتوقف الفوري عن استخدام ثلاجة «نيكاي».. لهذا السبب

«التجارة» تدعو للتوقف الفوري عن استخدام ثلاجة «نيكاي».. لهذا السبب

١٠:٠٧ م، الخميس، ٠١ نوفمبر ٢٠١٨
تهمة قذف عبر الـ sms

تهمة قذف عبر الـ sms

١١:٢٩ ص، الأحد، ٢٥ سبتمبر ٢٠١١
الصحة: علاج زوجة المواطن الأجنبية في مستشفيات الوزارة بهذا الشرط

الصحة: علاج زوجة المواطن الأجنبية في مستشفيات الوزارة بهذا الشرط

٠١:٥٥ م، السبت، ١٨ مارس ٢٠٢٣
بالإنفوجراف.. 7 أماكن يحظر تركيب كاميرات المراقبة فيها

بالإنفوجراف.. 7 أماكن يحظر تركيب كاميرات المراقبة فيها

٠٩:٢٦ ص، الأحد، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *