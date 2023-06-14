الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن
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الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن

الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن

الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن
١٠:٠١:١٢ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة، للعمل في عدّة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

محاسب الذمم المُدينة:

المؤهلات والخبرات:

  • حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
  • خبرة لا تقل عن سنة في مجال المحاسبة واستخدام الإكسل.

 أخصائي الصحة والسلامة المهنية:

المؤهلات والخبرات:

  • حاصل على درجة البكالوريوس أو دبلوم في (إدارة المخاطر، الهندسة، إدارة السلامة، أو في تخصص ذي صلة.
  • خبرة سنة على الأقل في التخصص.
  • شهادة معتمدة من هيئة الصحة والسلامة المهنية.

عن الشركة:

  •  تأسست شركة الخطوط السعودية للتموين في عام 1981م، وشهدت على مدار السنوات الماضية منذ تأسيسها توسعاً سريعاً لتمتد عملياتها إلى الأسواق المحلية والدولية، كما قامت على مدار الأعوام الماضية على تكثيف جهودها لتعزيز برنامج التحسين المستمر والابتكار وتبسيط العمليات بهدف تلبية الطلب المتنامي وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

طريقة التقديم: 

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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الخطوط السعودية للتموين فرص وظائف وظائف شاغرة

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