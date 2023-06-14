تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مؤثر من زيارة أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، لأحد رجال الأمن المصابين داخل المستشفى.

رجل الأمن المصاب:

واظهر الفيديو، الحوار الذي دار بين أمير منطقة الحدود الشمالية، ورجال الأمن المصاب أثناء أداء واجبه في القبض على أحد المطلوبين في قضايا ترويج مخدرات بمحافظة رفحاء.

ووجه الأمير الشكر لرجل الأمن المصاب على ما قام به، قائلًا: “هذا وسام لخدمة الدين والوطن، دايما ماشيين على السير والشهامة والقوة”، ليرد عليه المصاب: “هذا اللي ماشيين عليه إحنا دائما”.

ابن الشهيد:

وطلب رجل الأمن المصاب من الأمير، الاهتمام بنجل صديقه الشهيد عبدالعزيز الفريح، قائلًا: “صديقي كان عنده ابن لديه إعاقة وكان يعالجه” اعتبره ابنك، ليطمئنه الأخير: “اتأكدوا أنه سيتم علاجه وهو ابني”.

تشييع الشهيد:

وأمس، شيعت جموع غفيرة من أهالي محافظة رفحاء، رجل الأمن عبدالعزيز الفريح الذي استشهد جراء إصابته بطلق ناري أثناء مداهمة أوكار أحد المطلوبيين في المحافظة.

وأثار استشهاد الفريج، تفاعلاً واسعًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، الذين عبروا عن دعواتهم له بالمغفرة والرحمة.

وكان الفريج وهو رجل أمن في العقد الثالث من العمر يشارك مؤخرًا في حملة أمنية كبرى للقبض على أحد عصابات المخدرات في محافظة رفحاء حين أصايه طلق ناري تسبب في وفاته.

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وسم الشهيد البطل عبدالعزيز الفريح يتصدر ترند تويتر

وتصدر وسم #الشهيد_البطل_عبدالعزيز_الفريح ترند “تويتر” في المملكة، وحظي الوسم بتفاعل كبير بين أبناء المملكة، والذين ودعوا البطل بعبارات من الرحمة والمغفرة.

وكتب حساب صالح الفريح :” استشهاد ابن العم عبدالعزيز عبدالرحمن عثمان الفريح في حملة الحرب على المخدرات بعد مداهمة لأوكار أحد المطلوبين في محافظة رفحاء”.

بينما علق حساب عبد الرحمن الفريح :” عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح قدم نفسه فداء من اجل وطنه لمكافحة آفة المخدرات .. لن ننساك يابطل رحمك الله وغفرلك”.

فيما كتب حساب خالد العياده : ” #الشهيدالبطلعبدالعزيزالفريح الذي استشهد أثناء مداهمة أحد أوكار المخدرات في محافظة رفحاء ضمن حملة #الحرب على_المخدرات تقبّله الله من الشهداء”.

وأيضًا علق حساب تركي بن منصور قائلاً:” عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وجبر مصابكم ، ونسأل الله أن يتقبل #الشهيدالبطلعبدالعزيز_الفريح ويعلي منزلته و يحفظ وطننا و جنود أمننا”.

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