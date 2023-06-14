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بعد 10 زيادات متتالية.. “الفيدرالي” يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.25

بعد 10 زيادات متتالية.. “الفيدرالي” يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.25

بعد 10 زيادات متتالية.. “الفيدرالي” يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.25
٠٩:٣٧:٠٤ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الأربعاء، تعليق رفع الفائدة للمرة الأولى منذ مارس 2022، وبعد 10 زيادات متتالية.

تراجع التضخم

وأسهم التراجع الكبير في نسبة التضخم في الولايات المتحدة في تعليق سياسة زيادة معدلات الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ 15 شهرا، حسب “الاقتصادية”.

من جانبها، قالت كبيرة الاقتصاديين في شركة “نايشن وايد” للتأمين كاثي بوستيانسيتش إن “نسب التضخم تبقى مرتفعة لكن التباطؤ المعتدل يمنح الاحتياطي الفدرالي إمكان تعليق زيادات معدلات فائدته”.

توقف رفع الفائدة 

وبعد زيادة معدلات الفائدة عشر مرات على التوالي وصولا إلى خمس نقاط مئوية بصورة إجمالية، ما رفع معدل فائدته الرئيسية إلى ما بين 5% و5,25%، أيد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي تعليق هذه السياسة.

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الفيدرالي الأمريكي يقرر رفع سعر الفائدة إلى 5.25%

وفي مايو الماضي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح بين 5 و5.25%.

وذكر الفيدرالي في بيان، أنه رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتستقر عند نطاق 5 بالمئة – 5.25 بالمئة، بأعلى مستوى منذ 16 عاما.

مخاطر مصرفية

وجاءت الزيادة على أسعار الفائدة، على الرغم من مخاطر مصرفية واقتصادية تواجه الولايات المتحدة، التي شهدت في آخر شهرين انهيار 3 بنوك، ومؤشرات على وقوع ركود بحلول الربع الأخير 2023.

الكلمات الدلالية:
الاحتياطي الفيدرالي الاقتصاد العالمي التضخم تثبيت أسعار الفائدة

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