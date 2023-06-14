الموارد البشرية تحدد إجراءات استقبال اعتراضات مستفيدي الضمان الاجتماعي

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حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتفصيل، إجراءات استقبال اعتراضات مستفيدي الضمان الاجتماعي عند إيقاف صرف المعاش لثبوت عدم الجدية في التمكين كما يلي بالتفصيل:

وفي وقت سابق، أوقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300) مستفيد في دفعة الشهر الماضي، تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا.

وجاء ذلك لإخلالهم بشرط من شروط صرف المعاش وثبوت عدم جديتهم في التمكين ورفضهم للفرص الوظيفية المقدمة لهم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

متى يتوقف صرف المعاش؟

ونصت الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشر في نظام الضمان الاجتماعي على توقف صرف المعاش إذا ثبت للوزارة أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تمكين المستفيدين من تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب ومسارات التمكين المختلفة، وذلك بما يواكب رؤية المملكة 2030.

وتدعو الوزارة جميع المستفيدين القادرين على العمل إلى التجاوب مع فرص التدريب والتأهيل والتوظيف المقدمة إليهم من الجهات ذات العلاقة والتقدم للفرص الوظيفية المتاحة عبر منصات التوظيف المعتمدة لتجنب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي.

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معاش الضمان الاجتماعي

وهو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين (وأموال هذا البرنامج من الزكاة).

ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على المواطنين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي.

ويستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

كما يستفيد من الضمان الاجتماعي ذوو الإعاقات، و الأرامل ذوات الأيتام، و الأيتام، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقاً للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي.

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خطوات التسجيل:

-في حال استحقاقك للتقديم على المعاش الضماني، املأ بيانات الطلب.

تشمل بيانات الطلب: بيانات العائل (إن وجدت)، بيانات الدخل، بيانات الأسرة، بيانات الحساب البنكي، إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها. قدم الطلب.

-يقوم المستفيد بتقديم الطلب ومتابعته من (طلباتي) حتى يتم اتخاذ قرار فيه

المنطلبات:

-أن يكون المستفيد من مستحقي الزكاة والفئات المستهدفة، أي من بلغ سن الشيخوخة أو من فئات الأرامل والمطلقات والمهجورات والعاجزين عن العمل.

-يجب أن تنطبق على المستفيد إحدى الفئات المستهدفة، ويجب أن تنطبق عليه شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.