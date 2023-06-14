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المنافسة تغرم إحدى الشركات 10 ملايين ريال.. تعرف على السبب

المنافسة تغرم إحدى الشركات 10 ملايين ريال.. تعرف على السبب

المنافسة تغرم إحدى الشركات 10 ملايين ريال.. تعرف على السبب
٠٩:١٩:٠٧ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

غرمت الهيئة العامة للمنافسة شركة المطاحن الأولى بـ 10 ملايين ريال بسبب مخالفتها نظام المنافسة.

وقالت الهيئة العامة للمنافسة، في بيان لها: “إن الشركة العاملة في إنتاج مادة الدقيق والأعلاف والنخالة، ارتكبت مخالفة إساءة استغلال وضعها المهيمن من خلال الاشتراط على الموزع عدم بيع منتجات المنافسين”.

غرامة 10 ملايين

وأضاف البيان “أنه تقرر إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها (10,000,000) عشرة ملايين ريال على شركة المطاحن الأولى مع نشر القرار على نفقتها، وقد أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض حكمها برفض الدعوى المقامة من المنشأة للطعن على القرار، بالقضية رقم (5961) لعام 1444هـ.

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وأهابت الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

كما دعت الهيئة العامة للمنافسة كافة المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الالكتروني:www.gac.gov.sa

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الهيئة العامة للمنافسة غرامات نظام هيئة المنافسة هيئة المنافسة

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