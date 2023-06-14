الغذاء والدواء: رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها من أوغندا

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أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارًا برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من جمهورية أوغندا.

اشتراطات فنية وصحية

وأوضحت أن القرار جاء بعد توقيع محاضر الاشتراطات الفنية والصحية واعتماد الشهادة الصحية بين المملكة وجمهورية أوغندا بشأن استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من المنشآت المعتمدة.

وكذلك بعد الرجوع للتوصيات الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) الواردة في المادة (8.8) من دستور صحة حيوانات اليابسة والتي تفيد بإمكانية رفع الحظر، حسب “واس”.

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سبب الحظر

يذكر أن قرار فرض الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار والعجول والأغنام والماعز بجميع أنواعها وجميع منتجاتها وتجهيزاتها من جميع الدول الأفريقية ومنها جمهورية أوغندا صادر منذ عام 2001 بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية.

الصومال

كشفت وسائل إعلام أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أصدرت قرارا برفع حظر الاستيراد من الصومال للحوم ومنتجات “الإبل، والأبقار، والأغنام”، من جمهورية الصومال .

وحسب صحيفة عكاظ، فقد بينت “الغذاء والدواء”، أن رفع الحظر يأتي بناء على التوصيات الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية من دستور الحيوانات اليابسة، والتي تفيد بإمكانية رفع الحظر.