الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
الغذاء والدواء: رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها من أوغندا
ضربة موجعة لتجار السموم.. عند توقيف شاحنة نقل بضائع كانت المفاجأة
هبوط مرعب لطائرة ركاب.. لقطات تحبس الأنفاس (فيديو)
براتب يصل لـ 25,000 ريال.. نيوم تطرح وظائف شاغرة بمميزات تنافسية
الأحوال المدنية توضح مدة وصول وثائق بدل الفاقد عبر البريد
توضيح مهم من منصة قوى بشأن رسوم إلغاء التأشيرة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الغذاء والدواء: رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها من أوغندا

الغذاء والدواء: رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها من أوغندا

الغذاء والدواء: رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار ومنتجاتها من أوغندا
٠٩:٠٤:١٢ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارًا برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من جمهورية أوغندا.

اشتراطات فنية وصحية 

وأوضحت أن القرار جاء بعد توقيع محاضر الاشتراطات الفنية والصحية واعتماد الشهادة الصحية بين المملكة وجمهورية أوغندا بشأن استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز ومنتجاتها من المنشآت المعتمدة.

وكذلك بعد الرجوع للتوصيات الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (WOAH) الواردة في المادة (8.8) من دستور صحة حيوانات اليابسة والتي تفيد بإمكانية رفع الحظر، حسب “واس”.

اقرأ أيضا:

قرار برفع الحظر عن اللحوم والدواجن الفرنسية

سبب الحظر

يذكر أن قرار فرض الحظر المؤقت على استيراد لحوم الأبقار والعجول والأغنام والماعز بجميع أنواعها وجميع منتجاتها وتجهيزاتها من جميع الدول الأفريقية ومنها جمهورية أوغندا صادر منذ عام 2001 بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية.

الصومال 

كشفت وسائل إعلام أن الهيئة العامة للغذاء والدواء، أصدرت قرارا برفع حظر الاستيراد من الصومال للحوم ومنتجات “الإبل، والأبقار، والأغنام”، من جمهورية الصومال .

وحسب صحيفة عكاظ، فقد بينت “الغذاء والدواء”، أن رفع الحظر يأتي بناء على التوصيات الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية من دستور الحيوانات اليابسة، والتي تفيد بإمكانية رفع الحظر.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم ابصومال استيراد اللحوم اشتراطات صحية دولة أوغندا هيئة الغذاء والدواء

مواد ذات صلة

المزيد
«العفو الدولية»: العدالة في إيران تعكس وحشية لا متناهية للنظام

«العفو الدولية»: العدالة في إيران تعكس وحشية لا متناهية للنظام

٠٣:٣٠ م، الأحد، ٢٢ يناير ٢٠١٧
أمريكا توقف اثنين مشتبه بهم في الاعتداء على مبتعثين سعوديين

أمريكا توقف اثنين مشتبه بهم في الاعتداء على مبتعثين سعوديين

٠٨:١٨ ص، الخميس، ٢١ أبريل ٢٠١٦
مليون وثلثمائة ألف حاج يصلون المملكة لأداء الفريضة

مليون وثلثمائة ألف حاج يصلون المملكة لأداء الفريضة

٠٩:٤٧ م، الجمعة، ١٨ سبتمبر ٢٠١٥
من هو الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود محافظ الأحساء الجديد؟

من هو الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود محافظ الأحساء الجديد؟

٠٧:١٠ م، الخميس، ٠٥ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *