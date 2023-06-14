أهم 10.. تنفيذ الحد في مبارك الدوسري وإيقاف معاش الآلاف من الضمان الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مبارك الدوسري: أنهى حياة زوجته بأبشع طريقة

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة الرياض، فيما يلي نصه:. المزيد هنا

توضيح مهم من منصة قوى بشأن رسوم إلغاء التأشيرة

تفاعلت منصة قوى، الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، مع شكوى مواطن بشأن رسوم إلغاء التأشيرة.. المزيد هنا

لطلبة الثانوية.. الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل.. المزيد هنا

عاجل.. “الموارد البشرية” توقف صرف معاش الضمان الاجتماعي لأكثر من 7300 مستفيد

أوقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300).. المزيد هنا

الموارد: هذه أبرز شروط الاستفادة من حافز الاستدامة

حددت وزارة الموارد البشرية، شروط الحصول على حافز الاستدامة، أحد برامج الدعم المقدمة للمواطنين.. المزيد هنا

بشرى من سكني للمستفيدين بخصوص دعم يونيو

قال برنامج سكني، إن العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم للمستفيدين وسيتم الإيداع بأقرب وقت.. المزيد هنا

حساب الموطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 67

أعلن حساب المواطن، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 67.. المزيد هنا

طرح 8 آلاف وحدة سكنية بجدة قريبًا.. سارع بالتقديم

أتاحت الوطنية للإسكان NHC، تسجيل رغبات الشراء في أحدث الضواحي السكنية بمدينة جدة – ضاحية سدايم… المزيد هنا

“الغذاء والدواء” تحذر من تخزين المياه المعبأة بهذه الطريقة

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن عبوات المياه المعبأة بدرجات الحرارة العالية عبر انتقال المركبات الكيميائية منها إلى الماء.. المزيد هنا

توضيح مهم من التعليم حول موعد نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

أعلنت وزارة التعليم، أن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور؛ سيتم الإعلان عنها.. المزيد هنا