ضربة موجعة لتجار السموم.. عند توقيف شاحنة نقل بضائع كانت المفاجأة

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بالمملكة، اليوم الأربعاء، من ضبط 410 آلاف قرص إمفيتامين مخدر، كانت مخفية داخل شاحنة نقل بضائع، كما داهمت وكرا معدا للترويج.

بيان الداخلية

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانا، قالت فيه إنه بالمتابعة الأمنية لنشاط الشبكات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 410 آلاف قرص إمفيتامين مخدر، مخفية داخل شاحنة نقل بضائع، كما داهمت وكرا معدا للترويج بمحافظة جدة.

وألقت مكافحة المخدرات، القبض على 8 أشخاص، هم 5 مخالفين لنظام أمن الحدود، ومقيمان، ومواطن، كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى ضبطهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.