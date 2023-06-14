الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
ضربة موجعة لتجار السموم.. عند توقيف شاحنة نقل بضائع كانت المفاجأة
هبوط مرعب لطائرة ركاب.. لقطات تحبس الأنفاس (فيديو)
براتب يصل لـ 25,000 ريال.. نيوم تطرح وظائف شاغرة بمميزات تنافسية
الأحوال المدنية توضح مدة وصول وثائق بدل الفاقد عبر البريد
توضيح مهم من منصة قوى بشأن رسوم إلغاء التأشيرة
تحذيرات من أمطار غزيرة على عسير ومكة حتى الـ 9 مساءً

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

ضربة موجعة لتجار السموم.. عند توقيف شاحنة نقل بضائع كانت المفاجأة

ضربة موجعة لتجار السموم.. عند توقيف شاحنة نقل بضائع كانت المفاجأة

ضربة موجعة لتجار السموم.. عند توقيف شاحنة نقل بضائع كانت المفاجأة
٠٩:٠٢:٢٠ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية بالمملكة، اليوم الأربعاء، من ضبط 410 آلاف قرص إمفيتامين مخدر، كانت مخفية داخل شاحنة نقل بضائع، كما داهمت وكرا معدا للترويج.

بيان الداخلية

وأصدرت وزارة الداخلية، بيانا، قالت فيه إنه بالمتابعة الأمنية لنشاط الشبكات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط 410 آلاف قرص إمفيتامين مخدر، مخفية داخل شاحنة نقل بضائع، كما داهمت وكرا معدا للترويج بمحافظة جدة.

وألقت مكافحة المخدرات، القبض على 8 أشخاص، هم 5 مخالفين لنظام أمن الحدود، ومقيمان، ومواطن، كما ضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى ضبطهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضا:

بعدة مناطق.. إحباط تهريب كميات من المخدرات والقبض على المخالفين

الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الجهات الأمنية الحرب على المخدرات جدة ضبط 410 آلاف قرص أمفيتامين ضبط أقراض مخدرة مكافحة المخدرات وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
بعد القرارات الملكية.. حسابات المواطنين تنتعش 4 مرات في يناير

بعد القرارات الملكية.. حسابات المواطنين تنتعش 4 مرات في يناير

٠٩:٤١ م، السبت، ٠٦ يناير ٢٠١٨
«المالية» توضح آلية صرف رواتب موظفي الدولة

«المالية» توضح آلية صرف رواتب موظفي الدولة

١٢:٣٨ م، الأحد، ١٦ أكتوبر ٢٠١٦
«العمل»: تمديد مهلة سداد الفاتورة المجمعة 6 أشهر

«العمل»: تمديد مهلة سداد الفاتورة المجمعة 6 أشهر

٠٥:٢١ م، الجمعة، ٢٧ يوليو ٢٠١٨
دولة أوربية عظمى تُعلن تشغيل جميع مفاعلاتها النووية.. ماذا يجري؟

دولة أوربية عظمى تُعلن تشغيل جميع مفاعلاتها النووية.. ماذا يجري؟

١٠:١٣ م، الجمعة، ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *