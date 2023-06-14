براتب يصل لـ 25,000 ريال.. نيوم تطرح وظائف شاغرة بمميزات تنافسية

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أعلنت شركة نيوم عن طرح (9) فرص وظيفية في مجالات (إدارية وأمنية وهندسية) لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.

وذلك للعمل لدى شركاء نيوم في كل من (الرياض، جدة، نيوم، تبوك، ضباء، البدع، جازان) برواتب تتراوح من (4,500) إلى (25,000) ريال شهرياً على النحو التالي:

– موظف إداري

– حاسب كميات

– مسؤول أمن

– أخصائي تسويق

– مهندس ميكانيكي

– ممرض

– مهندس تخطيط

– مهندس سلامة

– مدير مكتب فني

– مهندس تكليف

– كبير مهندسين أول

– فني ميداني

– مدير مشروع الخلايا الضوئية

الرواتب:

تترواح من (4,500) إلى (25,000) شهرياً حسب الشاغر المتاح وحسب المؤهل والخبرة.

أماكن العمل:

– الرياض

– جدة

– نيوم

– تبوك

– ضباء

– البدع

– جازان

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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