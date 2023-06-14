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هبوط مرعب لطائرة ركاب.. لقطات تحبس الأنفاس (فيديو)
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هبوط مرعب لطائرة ركاب.. لقطات تحبس الأنفاس (فيديو)

هبوط مرعب لطائرة ركاب.. لقطات تحبس الأنفاس (فيديو)

هبوط مرعب لطائرة ركاب.. لقطات تحبس الأنفاس (فيديو)
٠٨:٢٤:٠٢ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحظات تحبس الأنفاس، أثناء محاولة هبوط طائرة في مطار ماديرا “كريستيانو رونالدو” في إسبانيا.

محاولة السيطرة على الطائرة

وحاول الطيار السيطرة على طائرته، التي بدت وكأنها تنجذب إلى الأعلى عنوة، بفعل حالة الجو العاصف الشديد، وظل الطيار يحاول السيطرة على الطائرة.

بينما تتمايل يمينا ويسارا، ليبدو وكأنها ستدور حول نفسها، إلى أن نجح أخيرا في السيطرة عليها، وهبطت بسلام، إلى المدرج المخصص لها.

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طائرة مجهولة بالرياض

وفي واقعة أخرى، جرت في وقت سابق داخل المملكة، أعلن “جوجل إيرث” العثور على طائرة مجهولة لأكثر من شهرين داخل حي في الرياض، الأمر الذي أثار حيرة المواطنين.

وقال سكان الحي: “إن الطائرة لا وجود لها على أرض الواقع”، فيما تم العثور في الموقع الذي حدده جوجل إيرث على “دركتل” ومجموعة منتجات أسمنتية”، وفقا لقناة “الإخبارية”.

وأضافت قناة الاخبارية  عبر حسابها على منصة تويتر ، حيث عرضت فيديو للحادثة ،واضافت أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، موضحة أنه سبق ورصد جوجل إيرث طائرات في البحار، وانتقلت اليوم إلى عاصمة المملكة بخطأ فني مستمر أكثر من شهرين.

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إسبانيا طيار يسيطر على طائرة ماديرا مطار كريستيانو رونالدو هبوط اضطراري هبوط جوي خطير

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