هبوط مرعب لطائرة ركاب.. لقطات تحبس الأنفاس (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لحظات تحبس الأنفاس، أثناء محاولة هبوط طائرة في مطار ماديرا “كريستيانو رونالدو” في إسبانيا.

محاولة السيطرة على الطائرة

وحاول الطيار السيطرة على طائرته، التي بدت وكأنها تنجذب إلى الأعلى عنوة، بفعل حالة الجو العاصف الشديد، وظل الطيار يحاول السيطرة على الطائرة.

بينما تتمايل يمينا ويسارا، ليبدو وكأنها ستدور حول نفسها، إلى أن نجح أخيرا في السيطرة عليها، وهبطت بسلام، إلى المدرج المخصص لها.

اقرأ أيضا:

شاهد.. تمساح يهاجم طائرة بدون طيار

طائرة مجهولة بالرياض

وفي واقعة أخرى، جرت في وقت سابق داخل المملكة، أعلن “جوجل إيرث” العثور على طائرة مجهولة لأكثر من شهرين داخل حي في الرياض، الأمر الذي أثار حيرة المواطنين.