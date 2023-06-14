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توقف قلبها 8 دقائق.. إنقاذ حاجة إندونيسة بالمدينة المنورة

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توقف قلبها 8 دقائق.. إنقاذ حاجة إندونيسة بالمدينة المنورة

توقف قلبها 8 دقائق.. إنقاذ حاجة إندونيسة بالمدينة المنورة

توقف قلبها 8 دقائق.. إنقاذ حاجة إندونيسة بالمدينة المنورة
٠٧:٤٢:٠١ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تمكنت الفرق الطبية بمركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة من إنقاذ حياة حاجة إندونيسية توقف قلبها بعد هبوط الطائرة في مدرج المطار.

تجمع المدينة المنورة:

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن الفرق الطبية بمركز المراقبة الصحية تلقت بلاغاً يفيد بوجود حالة إغماء داخل صالة القدوم الدولي وبعد وصول الحالة إلى المركز وإجراء الفحوصات الطبية لها.

وبينت الفحوصات توقف القلب وعلى الفور بدأ الفريق الطبي بإنعاش قلبي رئوي مرتين حتى استعادة النبض -ولله الحمد- وبعد استقرار الحالة تم نقلها إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية.

يذكر أن مركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي استقبل 90,104 حجاج منذُ بداية الموسم عبر المركز الرئيسي والوحدات الصحية المؤقتة داخل المطار، مبيناً أن 87،857 حاجاً استفادوا من الخدمات الوقائية التي يقدمها المركز.

وأوضح التجمع أن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بلغ 2218 مراجعاً تم إحالة 29 حالة لمستشفيات المنطقة لإكمال الخطة العلاجية لهم.

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الكلمات الدلالية:
الحج والعمرة المدينة المنورة حاجة إندونيسية موسم الحج

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