أمطار غزيرة بالسودة وغرق المحلات بالدرب وتدفق الشلالات جنوب شرق أبها

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية على عدد المناطق.

ووثق مقطع فيديو بعدسة “فهد الشنيفي”، ونشره حساب “طقس”، هطول أمطار غزيرة على أبها بمنطقة عسير.

أمطار غزيرة وتدفق الشلالات

كما وثق مقطع آخر بعدسة سعيد محمد ونشره حساب طقس أيضا، تدفق الشلالات بالحبلة جنوب شرق أبها بمنطقة عسير.

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وفي الدرب هطلت أمطار غزيرة أغرقت الشوارع كما دخلت مياه الأمطار بعض المحلات، جعلها الله أمطار خير وبركة.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

رياح نشطة وأتربة

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الشرقية والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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🔴

امطار السودة #ابها

الأربعاء ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

14 يونيو 2023م

من | فهد الشنيفي

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. pic.twitter.com/LJVeuI3vnw — طقس (@tqqs) June 14, 2023

🔴 شاهد

شلالات الأمطار في الحبلة

جنوب شرق #ابها

الأربعاء ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤هـ

14 يونيو 2023م

من | سعيد محمد

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. pic.twitter.com/8FQXed4H1a — طقس (@tqqs) June 14, 2023