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تحذيرات من أمطار غزيرة على عسير ومكة حتى الـ 9 مساءً

تحذيرات من أمطار غزيرة على عسير ومكة حتى الـ 9 مساءً

تحذيرات من أمطار غزيرة على عسير ومكة حتى الـ 9 مساءً
٠٧:٥٣:٥٥ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شارك الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، تحذيرا، أطلقه المركز الوطني للأرصاد، توقع -بمشية الله تعالى- هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، تشمل أجزاء من منطقتي مكة المكرمة، وعسير.

تستمر حتى المساء

وتشمل التحذيرات على مكة المكرمة، محافظة الطائف، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

أما على منطقة عسير، فتشمل التحذيرات: أبها، وأحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

فيما حذر الدفاع المدني من التواجد بمحيط تجمعات الأمطار، ومياه السيول، مطالبا بأخذ الحيطة والحذر، بالابتعاد عن بطون الأودية والسدود.

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حالة جوية تتصف بعدم الاستقرار

في الوقت نفسه، كشف محلل الطقس في الأرصاد، عقيل العقيل، عن حالة جوية تتصف بعدم الاستقرار على معظم مدن المملكة.

وبين أن الفرص مهيأة لهطول الأمطار على العاصمة المقدسة مع سماء غائمة جزئيًا على منطقة تبوك والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية”.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تتكون السحب الرعدية الركامية على مرتفعات وقمم جبال منطقة عسير ومنطقة جازان.

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أخبار السعودية اليوم أمطار غزيرة الدفاع المدني الطائف المركز الوطني للأرصاد توقعات الأرصاد عسير عواصف رعدية مكة المكرمة

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