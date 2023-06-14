سجن طالبة بالثانوية بسبب الغش في الامتحانات وقطع الإنترنت بدولة عربية

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عوقبت طالبة جزائرية في المرحلة الثانوية، بالسجن والغرامة بعد إدانتها بالغش.

وأدينت الطالبة بمقتضى المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، وجاءت عقوبتها في إطار جهود حكومية لمكافحة الغش بالامتحانات والمسابقات.

الحبس مدة عام وغرامة مالية

وقضت محكمة جزائرية بسجن طالبة لمدة سنة مع النفاذ، وتغريمها 200 ألف دينار أي ما يعادل 1470 دولارا أمريكيًا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة مدينة مليانة غرب العاصمة الجزائر أدانت الطالبة بالغش في أحد امتحانات الشهادة الثانوية “البكالوريا”، حسب “العين الإخبارية”.

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قطع الإنترنت

وفي الوقت نفسه، لجأت السلطات الجزائرية إلى قطع خدمة الإنترنت تزامنًا مع انطلاق امتحانات البكالوريا، كإجراء احترازي لمنع الغش، ومن المنتظر استمرار تعطيل الإنترنت حتى نهاية الامتحانات الخميس المقبل.

ويشارك في امتحانات البكالوريا في الجزائر هذا العام 790.515 طالبًا موزعين على 2.674 لجنة امتحانات، لإجراء الاختبارات في شعب علوم الطبيعة والحياة والتسيير والاقتصاد واللغات الأجنبية والفلسفة والرياضيات والرياضيات التقنية.