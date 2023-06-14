ارتكبوا فعلا مشينا.. الأمن الكويتي يطيح بوافدين “حُراس أمن” ويكشف ما فعلوه

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بعد التحري والمراقبة، أطاحت قوات الأمن في الكويت بعدد من حراس الأمن من الجنسية المصرية يقومون بتزوير البصمة لعدد من الممرضين والموظفين.

الإطاحة بمصريين في الكويت:

وفي التفاصيل التي نشرتها القبس الكويتية، فقد تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 3 وافدين من الجنسية المصرية، يعملون حراس أمن بمستشفى الجهراء.

ووجهت لهم الإدارة العامة للمباحث الجنائية تهمة تزوير البصمة لمصلحة ممرضين وموظفين.

ونقلت القبس عن مصدر أمني أن معلومات وردت إلى رجال المباحث تفيد بأن 3 حراس أمن لديهم “بصمات سيليكون” تخص موظفين وممرضين يعملون بالمستشفى.

وكشفت المعلومات أيضا أنهم يقومون بالتبصيم لهم مقابل 10 دنانير شهرياً عن الموظف الواحد.

وأوضح المصدر أنه تم مراقبة الحراس الثلاثة، حيث تم ضبطهم وهم يقومون بتحضير عدد من الموظفين عن طريق بصمة سيلكون.

وعند تفتيشهم تم العثور بحوزتهم على 40 بصمة سيليكون تخص بعض الموظفين والممرضين والممرضات، واعترف المتهمون بأنهم يبصمون للموظفين الذين لا يحضرون بمقابل مادي.

كما تم استدعاء كل موظف ضبطت له بصمة سيليكون بحوزة المتهمين الثلاثة، للتحقيق معهم، وسيحال جميع المتهمين إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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