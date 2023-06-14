الأحوال المدنية توضح مدة وصول وثائق بدل الفاقد عبر البريد

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مدة وصول وثائق بدل الفاقد عبر البريد السعودي “سبل”.

مدة وصول الوثائق عبر البريد

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، ردا على سؤال مغردة قالت فيه : “بطلع بدل فاقد كم المدة حتى يتم استلامها؟”.

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وأجابت الأحوال المدنية بقولها : “تصل الوثائق خلال ٥ أيام عمل عن طريق البريد السعودي (سُبل)، نسعد بخدمتك”.

وفي وقت سابق، أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أهمية استكمال الإجراءات لوثيقة بدل الفاقد في حال فقدان سجل الأسرة.

فقدان سجل الأسرة

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الأحوال المدنية “العناية بالعملاء”، في “تويتر”، ردا على سؤال مغرد قال فيه : “السلام عليكم .. بلغت عن فقدان سجل الأسرة، وبعد الإبلاغ تم العثور عليه، هل أقدر استخدمه أم عليّ غرامة؟”.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها: “وعليكم السلام، تم إلغاء سجل الأسرة، يلزمك موعد لاستكمال الإجراءات لوثيقة بدل الفاقد، نسعد بخدمتك”.

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