الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
إحصائية صادمة عن حوادث الغرق في المملكة.. تعرف على الأسباب؟
الخطوط السعودية للتموين تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن
الجوازات توضح طريقة عمل خروج وعودة متعددة لزوجة مقيم
الموارد البشرية تحدد إجراءات استقبال اعتراضات مستفيدي الضمان الاجتماعي
موقف يبكي القلوب.. ماذا طلب رجل أمن مصاب من أمير الحدود الشمالية بشأن عبدالعزيز الفريح؟
بعد 10 زيادات متتالية.. “الفيدرالي” يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.25

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

إحصائية صادمة عن حوادث الغرق في المملكة.. تعرف على الأسباب؟

إحصائية صادمة عن حوادث الغرق في المملكة.. تعرف على الأسباب؟

إحصائية صادمة عن حوادث الغرق في المملكة.. تعرف على الأسباب؟
١٠:٠٢:٢٩ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت إحصائية لدراسة حديثة قامت بها إحدى المدن الطبية الكبيرة في العاصمة الرياض، عن أرقام قياسية حول أعداد الغرقى بالمملكة، خاصة بين الأطفال.

حوادث الغرق بالمملكة:

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة “الرياض” عن الدكتور أحمد الرميان استشاري المخ والأعصاب لدى الأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، أكد أن حوادث الغرق تعد حدثًا خطيرًا ومهددًا للحياة.

طفل - غرق - الغرق

وأوضح أن الغرق هو السبب الرئيسي الثالث من مسببات الموت بين الأطفال في جميع أنحاء العالم.

كما تتسبب المياه الطبيعية في غرق الأطفال بالبلدان منخفضة الدخل، وحمامات السباحة من أهم من مسببات الوفاة للأطفال في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وأشار إلى أن عددا من الباحثين قاموا بمراجعة المرضى بأثر رجعي الذين تم إدخالهم إلى وحدة الرعاية الحرجة والمتوسطة في المستشفى، وتم جمع البيانات عن الأطفال الذين تعرضوا لحوادث غرق من عمر(0-14) بين يناير 2015 وأغسطس 2020.

وكشف “الرميان” أن حجم العينة كان 99 حالة غرق، وكانت النتائج على النحو التالي:
1- 22 من الحالات (22.2 ٪) كانت الوفاة من الغرق نتيجتها تلف في المخ والأعصاب، وكانت أكثر مواقع الغرق التي تم الإبلاغ عنها، مسابح خاصة (82 ٪).

2- شملت غالبية الحالات أطفالًا في عمر ما قبل السنتين (54 ٪).

3- حدثت 84 حالة غرق (84.8 ٪) في أيام العطل والإجازات الرسمية، حيث تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي في 61 طفل (61.6 ٪) من الحالات.

ونوه الرميان أنه تم العثور على ارتباط كبير بين التأخير في بدء الإنعاش والنتيجة السيئة كالوفاة أو الإعاقة الشديدة في المخ والأعصاب.

إرشادات وقائية لتفادي الغرق:

وقدم الدكتور أحمد الرميان بعض الإرشادات الوقائية المهمة التي يجب مراعاتها بالنسبة لحالات الغرق عند الأطفال، تتمثل في:
-ضرورة الإشراف ومراقبة الأطفال دائمًا عندما يكونون في الماء أو حوله، حتى لو كانوا يعرفون كيفية السباحة.

– وجوب تعليم الأطفال على إجراءات السلامة عند التواجد بجوار مصادر المياه.
– عدم السباحة وحدهم.

– عدم الغوص في المياه الضحلة.

– ضرورة تركيب سياج من أربعة جوانب حول حمام السباحة الخاص بالأشخاص الكبار مع بوابة ذاتية الإغلاق لمنع وصول الأطفال غير الخاضعين للإشراف.

– ضرورة تعلم الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية الأساسية في حالة الطوارئ.

– الحرص على الاتصال بخدمات الطوارئ على الفور.

اقرأ أيضا

استغرق عامين.. طالبات بجامعة الإمام يبتكرن جهازا لتنبيه السائق لحظة نومه

الكلمات الدلالية:
احصائية الغرق اخبار السعودية السعودية اليوم حوادث الغرق

مواد ذات صلة

المزيد
نصائح للحجيج لتجنب ضربات الشمس

نصائح للحجيج لتجنب ضربات الشمس

٠٧:٠٢ م، الثلاثاء، ٢٢ سبتمبر ٢٠١٥
شاهد.. خادم الحرمين يتلو القرآن في السيارة أثناء ذهابه من جدة إلى مكة

شاهد.. خادم الحرمين يتلو القرآن في السيارة أثناء ذهابه من جدة إلى مكة

٠٢:٠١ ص، الأثنين، ٠٦ يوليو ٢٠١٥
لم يُراعوا حُرمة رمضان.. مداهمة استراحة في الرياض فكانت الصدمة (فيديو)

لم يُراعوا حُرمة رمضان.. مداهمة استراحة في الرياض فكانت الصدمة (فيديو)

٠٩:٢٤ م، الثلاثاء، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
توقعات بإعلان نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين الأسبوع الجاري

توقعات بإعلان نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين الأسبوع الجاري

٠٨:٥٦ م، السبت، ٠٤ يونيو ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *