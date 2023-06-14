إحصائية صادمة عن حوادث الغرق في المملكة.. تعرف على الأسباب؟

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كشفت إحصائية لدراسة حديثة قامت بها إحدى المدن الطبية الكبيرة في العاصمة الرياض، عن أرقام قياسية حول أعداد الغرقى بالمملكة، خاصة بين الأطفال.

حوادث الغرق بالمملكة:

وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة “الرياض” عن الدكتور أحمد الرميان استشاري المخ والأعصاب لدى الأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض، أكد أن حوادث الغرق تعد حدثًا خطيرًا ومهددًا للحياة.

وأوضح أن الغرق هو السبب الرئيسي الثالث من مسببات الموت بين الأطفال في جميع أنحاء العالم.

كما تتسبب المياه الطبيعية في غرق الأطفال بالبلدان منخفضة الدخل، وحمامات السباحة من أهم من مسببات الوفاة للأطفال في البلدان ذات الدخل المرتفع.

وأشار إلى أن عددا من الباحثين قاموا بمراجعة المرضى بأثر رجعي الذين تم إدخالهم إلى وحدة الرعاية الحرجة والمتوسطة في المستشفى، وتم جمع البيانات عن الأطفال الذين تعرضوا لحوادث غرق من عمر(0-14) بين يناير 2015 وأغسطس 2020.

وكشف “الرميان” أن حجم العينة كان 99 حالة غرق، وكانت النتائج على النحو التالي:

1- 22 من الحالات (22.2 ٪) كانت الوفاة من الغرق نتيجتها تلف في المخ والأعصاب، وكانت أكثر مواقع الغرق التي تم الإبلاغ عنها، مسابح خاصة (82 ٪).

2- شملت غالبية الحالات أطفالًا في عمر ما قبل السنتين (54 ٪).

3- حدثت 84 حالة غرق (84.8 ٪) في أيام العطل والإجازات الرسمية، حيث تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي في 61 طفل (61.6 ٪) من الحالات.

ونوه الرميان أنه تم العثور على ارتباط كبير بين التأخير في بدء الإنعاش والنتيجة السيئة كالوفاة أو الإعاقة الشديدة في المخ والأعصاب.

إرشادات وقائية لتفادي الغرق:

وقدم الدكتور أحمد الرميان بعض الإرشادات الوقائية المهمة التي يجب مراعاتها بالنسبة لحالات الغرق عند الأطفال، تتمثل في:

-ضرورة الإشراف ومراقبة الأطفال دائمًا عندما يكونون في الماء أو حوله، حتى لو كانوا يعرفون كيفية السباحة.

– وجوب تعليم الأطفال على إجراءات السلامة عند التواجد بجوار مصادر المياه.

– عدم السباحة وحدهم.

– عدم الغوص في المياه الضحلة.

– ضرورة تركيب سياج من أربعة جوانب حول حمام السباحة الخاص بالأشخاص الكبار مع بوابة ذاتية الإغلاق لمنع وصول الأطفال غير الخاضعين للإشراف.

– ضرورة تعلم الإنعاش القلبي الرئوي والإسعافات الأولية الأساسية في حالة الطوارئ.

– الحرص على الاتصال بخدمات الطوارئ على الفور.

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