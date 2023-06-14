باقي على جواز السفر العادي سنتان.. هل يمكن إصدار بديل إلكتروني؟

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أكدت منصة أبشر، أنه يمكن تجديد الجواز الإلكتروني من خلال الهوية الرقمية عبر حساب المستفيد في المنصة.

جواز السفر الإلكتروني

وأضافت منصة أبشر، عبر حسابها في “تويتر”، أنه سيتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى مراجعة إدارة الأحوال المدنية.

جاء ذلك في رد على سؤال مواطن وجه سؤالا قال فيه : “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. هل بالإمكان إصدار جواز إلكتروني مع العلم باقي في جوازي العادي أكثر من سنتين وشكرًا؟”.

وأجابت منصة أبشر بقولها : “وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخي الكريم، يمكنك تجديد الجواز الإلكتروني من خلال هويتك الرقمية بمنصة ابشر، علماّ سيتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى مراجعة إدارة الأحوال المدنية”.

وفي وقت سابق، أطلقت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر” بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات حملة توعوية بعنوان “أنجز وأجّز” لحث المواطنين على إنهاء إجراءات إصدار وتجديد جوازات سفرهم قبل الإجازة بفترة كافية.

تنفيذ عمليتي الإصدار والتجديد

وكذلك تنفيذ عمليتي الإصدار والتجديد من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”، مع إمكانية إيصال جواز السفر الإلكتروني عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجل في المنصة.

سداد رسوم الإصدار أو التجديد

وأكدت “أبشر” أن سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز متاح بسهولة ويسر عبر قنوات السداد البنكية في المنصة، وللاستفادة من الخدمة، وذلك عبر الخطوات الآتية:

1- الدخول إلى منصة أبشر

2- اختيار خدمة المدفوعات الحكومية من قائمة الخدمات

3- اختيار دفع رسوم جديدة

4- تحديد قطاع الجوازات في تفاصيل السداد ثم اختيار الخدمة المراد تنفيذها (إصدار جواز سفر، تجديد جواز سفر)

5- اختيار المستفيد وتحديد مدة جواز السفر، واختيار طريقة الدفع.

6- في حال وجود مخالفات مرورية يتم سدادها عن طريق قنوات البنوك المحلية.

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