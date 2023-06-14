الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
الجوازات توضح طريقة عمل خروج وعودة متعددة لزوجة مقيم
الموارد البشرية تحدد إجراءات استقبال اعتراضات مستفيدي الضمان الاجتماعي
موقف يبكي القلوب.. ماذا طلب رجل أمن مصاب من أمير الحدود الشمالية بشأن عبدالعزيز الفريح؟
بعد 10 زيادات متتالية.. “الفيدرالي” يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 5.25
“الغطاء النباتي” يطلق مبادرة لحماية وتأهيل منطقة “جوسمين – الحبل” بالجبيل
المنافسة تغرم إحدى الشركات 10 ملايين ريال.. تعرف على السبب

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الجوازات توضح طريقة عمل خروج وعودة متعددة لزوجة مقيم

الجوازات توضح طريقة عمل خروج وعودة متعددة لزوجة مقيم

الجوازات توضح طريقة عمل خروج وعودة متعددة لزوجة مقيم
٠٩:٥٥:٤٠ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، إمكانية إصدار تأشيرة خروج وعودة عبر منصة أبشر أعمال أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم.

تأشيرة الخروج والعودة للمقيم

جاء ذلك في رد من الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على سؤال مقيم قال فيه : “ما هي طريقة عمل خروج وعودة متعددة لزوجة مقيم؟”.

وأجاتب الجوازات بقولها: “مرحبًا بك، يمكنك إصدار تأشيرة خروج وعودة عبر منصة أبشر أعمال أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم. نسعد بك”.

تصحيح هوية طفل من زائر لمقيم

وفي وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال إحدى المتابعات بشأن طريقة تصحيح هوية طفل قدم بتأشيرة زيارة عائلية إلى مقيم.

وقالت مغردة في سؤالها: “كيف يمكن تصحيح هوية طفل قدم بتاشيرة زيارة عائلية إلى مقيم وعلى كفالة والده؟”.

وردا على ذلك، قالت الجوازات: “في حال كان الأبوين يحملون إقامة نظامية، يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لأطفالهم ممن هم دون 18 عامًا”.

اقرأ أيضا:

“الجوازات” : 6 خطوات لطلب تصريح دخول العاصمة المقدسة للمنشآت عبر “مقيم”

الكلمات الدلالية:
التأشيرة الجوازات المقيم تجديد التاشيرة

مواد ذات صلة

المزيد
خاصية غير مسبوقة على تويتر .. ماسك يفجر المفاجأة

خاصية غير مسبوقة على تويتر .. ماسك يفجر المفاجأة

٠٢:٠٩ ص، الخميس، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٢
مشهد يسر الناظرين.. تدفق شلالات الطوقي شمال شرق الرياض

مشهد يسر الناظرين.. تدفق شلالات الطوقي شمال شرق الرياض

٠٧:٠١ م، الأربعاء، ١٥ مارس ٢٠٢٣
بتداولات 4.5 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12194 نقطة

بتداولات 4.5 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 12194 نقطة

٠٤:٢٩ م، الأحد، ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٢
بأمر المحكمة.. إلزام رئيس الوزراء اللبناني بدفع 52 ألف ريال لمواطن

بأمر المحكمة.. إلزام رئيس الوزراء اللبناني بدفع 52 ألف ريال لمواطن

٠٧:٥٥ ص، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *