الجوازات توضح طريقة عمل خروج وعودة متعددة لزوجة مقيم

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أكدت المديرية العامة للجوازات، إمكانية إصدار تأشيرة خروج وعودة عبر منصة أبشر أعمال أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم.

تأشيرة الخروج والعودة للمقيم

جاء ذلك في رد من الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، على سؤال مقيم قال فيه : “ما هي طريقة عمل خروج وعودة متعددة لزوجة مقيم؟”.

وأجاتب الجوازات بقولها: “مرحبًا بك، يمكنك إصدار تأشيرة خروج وعودة عبر منصة أبشر أعمال أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم. نسعد بك”.

تصحيح هوية طفل من زائر لمقيم

وفي وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال إحدى المتابعات بشأن طريقة تصحيح هوية طفل قدم بتأشيرة زيارة عائلية إلى مقيم.

وقالت مغردة في سؤالها: “كيف يمكن تصحيح هوية طفل قدم بتاشيرة زيارة عائلية إلى مقيم وعلى كفالة والده؟”.

وردا على ذلك، قالت الجوازات: “في حال كان الأبوين يحملون إقامة نظامية، يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة لأطفالهم ممن هم دون 18 عامًا”.

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