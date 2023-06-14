مستشفى قوى الأمن يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في عدة مدن، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مسجل طب الأطفال (ER). كبير فنيي تخطيط القلب. استشاري التخدير. مسجل أمراض القلب. استشاري امراض القلب (تداخلي). والمزيد ..

طريقة التقديم: أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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عن مستشفى قوى الأمن

وقام مستشفى قوى الأمن باجتياز خطوات كبيرة على درب تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بشقيها الوقائي والعلاجي، وإجراء العمليات الجراحية في مجال جراحة العظام والجراحات التقويمية وزادت زيادة ملحوظة الخدمات المقدمة للمرضى منذ عام 1396هـ وحتى الآن.

ولم يقتصر دور المستشفى على القيام بالدور التقليدي للمستشفيات التخصصية من تقديم الرعاية الطبية الشاملة، وإنما تخطى دور المستشفى ذلك، حيث أصبح المستشفى مركزاً تعليمياً وتدريبياً معترفاً به رسمياً من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.