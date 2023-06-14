الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مستشفى قوى الأمن يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
“توكلنا” يتيح خدمة استعراض الوكالات المسجلة بوزارة العدل
هذه الظاهرة سبقت زلزال تركيا.. عودة دوران الأغنام والطيور(فيديو مذهل)
الزكاة والضريبة توضح مدى إمكانية استرداد ضريبة البناء الذاتي للمسكن
لطلبة الثانوية.. الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية
مشاهد عفوية تجمع مدير الجوازات بحاج إيراني (فيديو)

الرئيسية

 /

فرص

 /

مستشفى قوى الأمن يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

مستشفى قوى الأمن يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن

مستشفى قوى الأمن يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن
٠٦:٥٣:١٧ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى قوى الأمن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات، للعمل في عدة مدن، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مسجل طب الأطفال (ER).
  2. كبير فنيي تخطيط القلب.
  3. استشاري التخدير.
  4. مسجل أمراض القلب.
  5. استشاري امراض القلب (تداخلي).
  6. والمزيد ..

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا:

“للجنسين”.. مستشفى قوى الأمن يعلن عن فتح باب التوظيف بعد غد

عن مستشفى قوى الأمن

وقام مستشفى قوى الأمن باجتياز خطوات كبيرة على درب تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بشقيها الوقائي والعلاجي، وإجراء العمليات الجراحية في مجال جراحة العظام والجراحات التقويمية وزادت زيادة ملحوظة الخدمات المقدمة للمرضى منذ عام 1396هـ وحتى الآن.

ولم يقتصر دور المستشفى على القيام بالدور التقليدي للمستشفيات التخصصية من تقديم الرعاية الطبية الشاملة، وإنما تخطى دور المستشفى ذلك، حيث أصبح المستشفى مركزاً تعليمياً وتدريبياً معترفاً به رسمياً من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الطبية.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم مستشفى قوى الأمن وظائف شاغرة وظائف للمواطنين

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

وظائف فنية وهندسية شاغرة في شركة التصنيع الوطنية

١١:٢٩ ص، الخميس، ١٣ يناير ٢٠٢٢
برواتب شهرية.. أكاديمية الحفر تعلن عن برنامج تدريبي للعمل بالشركات النفطية

برواتب شهرية.. أكاديمية الحفر تعلن عن برنامج تدريبي للعمل بالشركات النفطية

١١:٢٣ ص، الخميس، ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢
جامعة أم القرى تعلن عن توفر وظائف إدارية وفنية

جامعة أم القرى تعلن عن توفر وظائف إدارية وفنية

٠١:١٢ م، الخميس، ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الاتصالات السعودية

٠٥:٥٧ ص، الأربعاء، ٠٥ مايو ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *