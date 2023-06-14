هذه الظاهرة سبقت زلزال تركيا.. عودة دوران الأغنام والطيور(فيديو مذهل)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يوثق مشهدا مذهلا لدوران قطيع من الأغنام مع سرب من الطيور.

دوران الأغنام والطيور:

وبحسب ما تم تداوله فقد تم تسريع مشهد لأسراب من الطيور المجتمعة ، وقطيع من الخراف وهي تتحرك، حيث كان المشهد متناغما وكأنه رياضة وسباق بين الأغنام والطيور.

وعقب انتشار المقطع على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب بعض رواد مواقع التواصل عن تخوفهم من هذه الظاهرة، التي أعادت للأذهان ظاهرة دوران الأغنام وغيرها من الحيوانات بشهور من وقوع زلزال تركيا المدمر.

بداية الظاهرة بالصين:

وبدأت الظاهرة في الصين أولا، حيث أظهر مقطع فيديو، قطيعًا من الأغنام يتجول بشكل غامض في دائرة لمدة 12 يومًا على التوالي في منطقة منغوليا شمالي الصين.

المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة، حينها كان من داخل إحدى المزارع يوثق السلوك الغريب لقطيع الأغنام الذي كان يتحرك طوال الوقت في اتجاه عقارب الساعة في دائرة شبه كاملة داخل مزرعة.

أغنام في الأردن:

كما تفاعل رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي قبل شهور، مع مقطع فيديو، يظهر قطيعا من الأغنام تدور في حركة جماعية متناغمة، والتقط الفيديو بمدينة الكرك بالأردن، وتداوله رواد تويتر على نطاق واسع.

دوران البط:

فيما أظهر أيضا مقطع فيديو قبل وقوع زلزال تركيا، ظاهرة حيرت العلماء خلال الآونة الأخيرة، ويبين الفيديو دوران سربا من البط يدور حول نفسه.

وحاز الفيديو حينها على تفاعل واسع، على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما تويتر، وبلغت عدد المشاهدات نحو مليون ونصف المليون مشاهدة، ولم تقدم أية جهة متخصصة وقتها، تفسيرا واضحا للظاهرة.

ظهور الدلافين:

وعقب ظهور دوران البط والأغنام، تجددت تساؤلات كثيرة أيضا، والتي أثارها ظهور عدد من الدلافين على الشواطيء مع ظهور سلاحف أيضا في عدد من الدول.

وحول هذه الظاهرة يقول الباحث والأكاديمي سام يوسف :” هذه هى تصرفات الأسماك والحيوانات والطيور قبل حدوث حدث عظيم كما ذكرت من قبل وعارضنى الكثيرين مثل دوران الحيوانات فى دوائر بدون أي سبب ظاهر”.

وكان حساب كنوز عمان قد نشر قبل شهور مقطع فيديو لخروج مجموعة من الدلافين إلى الشاطيء جنوب سلطنة عمان في محافظة ظفار “حاسك – ولاية سدح”.

وقد حاول وقتها عدد من الشباب ومجموعة من الصيادين إرجاع بعضها إلى البحر ولكنها تصر بالخروج إلى الشاطيء.

وقد تعاملت المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار حينها، مع بلاغ يفيد بجنوح ثمانية دلافين من نوع ريسو جرفتها الأمواج إلى شاطيء ولاية حاسك.

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