“توكلنا” يتيح خدمة استعراض الوكالات المسجلة بوزارة العدل

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أعلن تطبيق توكلنا، عن خدمة استعراض الوكالات، التي تهدف إلى استعراض بيانات الوكالات، لكل من الموكل والوكيل، المسجلة لدى وزارة العدل، وذلك من خلال توكلنا خدمات.

وأوضح تطبيق توكلنا، المزابا والخدمات التي توفرها خدمة الاستعراض للوكالات، وكذلك طريق الدخول:

المزايا والخدمات

– سهولة الوصول واستعراض الوكالات للموكل والوكيل

– إمكانية نسخ تفاصيل الوكالات

طريقة الدخول

1- الدخول إلى تطبيق توكلنا خدمات، واختيار لوحة البيانات

2- خدمة وكالاتي: تزهر للمستخدم جميع الوكالات المسجلة لديه الموكل / الوكيل

3- اختيار الوكالة المراد استعراضها لتظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالوكالة

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وفي وقت سابق، أوضح تطبيق “توكلنا”، إمكانية مشاركة وثيقة السيرة الذاتية، عبر خدمة سيرتي، والرمز المرئي لها عبر تطبيق توكلنا خدمات.

وفي تغريدة عبر حساب “توكلنا” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أشارت أن خاصية مشاركة وثيقة السيرة الذاتية تتيح للمستخدم إمكانية حفظ ومشاركة الوثيقة والرمز المرئي من خلال تطبيق توكلنا خدمات.

طريقة مشاركة الوثيقة:

1- من الصفحة الرئيسية للخدمة يتم اختيار عرض الوثيقة.

2- يتم استعراض بيانات وثيقة السيرة الذاتية الخاصة بك.

3- يمكن حفظ ومشاركة الوثيقة ورمز الوثيقة من خلال أيقونة المزيد أعلى الصفحة.