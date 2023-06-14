لطلبة الثانوية.. الدفاع تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل في الكليات العسكرية

تواصل- واس:

أعلنت وزارة الدفاع مُمثلة في اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (1445) طلبة (الثانوية العامة) في الكليات العسكرية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة (ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه).

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم (انتظام نهاري) تخصص علوم طبيعية فقط لجميع الكليات وأن يكون من خريجي هذا العام ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

3- أن لا تقل النسبة المئوية في الشهادة الثانوية عن (80%) للتخصص العلمي.

4- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وحاصلا على درجة لا تقل عن (60%) .

5- أن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي وحاصلا على درجة لا تقل عن (60%).

6- أن يكون قد أدى اختبار الكفايات.

7- أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (22) عاماً .

8- أن يجتاز الفحص الطبي (الأولي والنهائي) وكذلك المقابلة الشخصية.

9- أن يكون المتقدم غير متزوجاً.

10- أن يتناسب طوله مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى (165سم – 52كجم) والحد الأعلى (188سم – 95كجم).

11- لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية وتعد نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق للطالب المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

12- أن يجتاز اختبارات القبول الشامل واللياقة البدنية وأن يجتاز اختبار القدرات الخاصة للكليات التي تتطلب ذلك.

المزايا:

– النفقات الدراسية (تتكفل الكلية التي التحق بها الطالب بتوفير المستلزمات الدراسية التي يحتاجها خلال فترة الدارسة).

– الملابس العسكرية (تصرف للطلبة الملتحقين جميع الملابس العسكرية اللازمة خلال فترة الدراسة).

– الطعام (جميع الكليات العسكرية تحتوي على صالات للطعام تقدم ثلاث وجبات غذائية مجانية).

– العلاج (تؤمن الكلية التي التحق بها الطالب العلاج في المستوصف التابع لها ، أو في أحد أفرع مستشفيات القوات المسلحة وذلك خلال مدة الدراسة أو خلال فترة العطلات والإجازات الدراسية).

– المكافأة (يمنح الطالب مكافأة شهرية تعادل نصف الراتب الشهري الاساسي لرتبة ملازم طول فترة الدراسة بالكلية).

– مدة الدراسة (مدة الدراسة في الكليات العسكرية 3 سنوات فصلين لكل سنة بعدها يحصل الطالب المتخرج على شهادة بكالوريوس في العلوم العسكرية. يتم تعيين الطلبة المتخرجين برتبة ملازم بناء على ما نص علية نظام خدمة الضباط ولوائحه التنفيذية بالرتب والألقاب).

تعليمات عامة:

يجب قراءة الشروط المطلوبة وفي حالة تحقق الشروط يقوم المتقدم بتعبئة الطلب وأخذ رقم التسجيل.

يعتبر هذا الطلب غير ملزم للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية.

يتم تسجيل المعلومات حسب الهوية الوطنية للطالب ودفتر العائلة لوالد المتقدم مع التأكد من تعبئة جميع الحقول.

في حالة عدم معرفة درجة اختبار القياس والاختبار التحصيلي و الكفايات يترك الحقل فارغاً وسوف يتم الحصول على الدرجات من قبل اللجنة.

التقديم يكون على كلية واحدة مع تحديد الرغبات للكليات الاخرى.

يحتفظ المتقدم برقم التسجيل لمتابعة حالة الطلب من خلال موقع التسجيل.

في حال ترشيح المتقدم يقوم بتحديد موعد الفحص الطبي الاولي والمقابلة إلكترونياً.

عند رغبة المتقدم الالتحاق بإحدى البعثات المعلن عنها وتنطبق عليه شروط البعثة عليه إبداء رغبته للبعثة عند المقابلة الشخصية.

في حالة التقديم على القوات الجوية يكون الخيار الأول(طيار) والخيار الثاني إحدى تخصصات كلية – الملك فيصل الجوية ، وسيكون القبول على التخصص بشكل مباشر عند فرز النتائج النهائية ولن يتم تحويل أي طالب من تخصص إلى آخر.

تعتبر صحة البيانات من مسئولية المتقدم ويتحمل اي تبعات في حال تقديم بيانات غير صحيحة

ملاحظة مهمة:

عند التسجيل يمكن ترك حقل درجات اختبارات القدرات والتحصيلي والكفايات إن لم تتوفر حالياً، حيث أنه يتم تحديثها آلياً من المركز الوطني للقياس لاحقاً.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/12/07هـ الموافق 2023/06/25م.. رابط التقديم – (اضغط هنا).

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