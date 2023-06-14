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الزكاة والضريبة توضح مدى إمكانية استرداد ضريبة البناء الذاتي للمسكن
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الزكاة والضريبة توضح مدى إمكانية استرداد ضريبة البناء الذاتي للمسكن

الزكاة والضريبة توضح مدى إمكانية استرداد ضريبة البناء الذاتي للمسكن

الزكاة والضريبة توضح مدى إمكانية استرداد ضريبة البناء الذاتي للمسكن
٠٦:٠٨:٠٤ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يمكن استرداد ضريبة البناء الذاتي المتعلقة بالمسكن الأول.

ضريبة البناء الذاتي

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مواطن، استفسر بشأن مدى إمكانية استرداد ضريبة البناء الذاتي للمسكن الأول.

وأجابت الهيئة بقولها: “وعليكم السلام، لا يمكن الاسترداد، حيث أنه سيتمكن المطورين العقاريين المرخصين (فقط) من خصم ضريبة المدخلات وفقاً لما نصت عليه اللائحة ووفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة”.

بيان عبور الترانزيت

وفي وقت سابق، كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن طريقة تقديم “بيان عبور الترانزيت” و”آلية قبول البيان من الوكيل”.

ونصحت بضرورة الاطلاع على دليل المستخدم عبر الموقع الرسمي لمعرفة ما يلي:

1- بيان عبور الترانزيت

2- آلية قبول البيان من الوكيل

يمكن الدخول للموقع الرسمي والاطلاع على الدليل عبر استخدام الرابط التالي اضغط هنا

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البناء الذاتي المسكن الأول ضريبة البناء الذاتي هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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