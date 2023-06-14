حميدتي يوجه الشكر لخادم الحرمين وولي العهد

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تقدم قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بالشكر إلى المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمهم المستمر للشعب السوداني.

دعم المملكة:

وقال “حميدتي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “: نشكر خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المستمر لشعبنا لاسيما خلال الأزمة الراهنة، وإعلان إقامة مؤتمر مانحين للسودان في التاسع عشر من الشهر الجاري”.

وتابع:” شكرنا يمتد إلى الشقيقتان دولة قطر، وجمهورية مصر، وإلى ألمانيا، ومنظمة الأمم المتحدة ممثلةً في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “اوتشا”، والإتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.

توفير المساعدات:

واستطرد :” شعبنا يقدر جدًا هذه الجهود الحميدة التي ستساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية بسبب الأوضاع الراهنة، ونتطلع إلى مضاعفة التنسيق لتوفير المساعدات لأهلنا في جميع أنحاء البلاد”.

واختتم بالقول :” إننا ممتنون أيضًا لجميع شعوب العالم على تضامنهم ودعمهم اللامحدود لبلادنا والتي نأمل أن تتجاوز هذه الأوضاع وهي أكثر أمنًا واستقرارًا”.

وكانت المملكة وأمريكا، قالت في بيان سابق، إن القوات المسلحة السودانية (SAF)، وقوات الدعم السريع (RSF)، أظهرتا قيادة وسيطرة فعالة على قواتهما خلال فترة وقف إطلاق النار الذي جرى بتاريخ 10 يونيو 2023م.

تراجع القتال:

وحسب بيان “الخارجية”، أدى وقف إطلاق النار إلى تراجع حدة القتال وانحساره في جميع أنحاء السودان ومكّن من إيصال المساعدات الإنسانية الحيوية وتحقيق بعض تدابير بناء الثقة.

عودة العنف:

إلا أن الميسران أعربا عن أسفهما الشديد جراء عودة الطرفين إلى أعمال العنف فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار، ويؤكدان على أن الحل العسكري للصراع غير مقبول ويدينان بشدة تلك الأعمال ويدعوان إلى وقفها فوراً.

وأكدا أنهما في إطار مواصلة وقوفهما إلى جانب الشعب السوداني فإنهما على استعداد لاستئناف المباحثات بمجرد أن يظهر طرفي الصراع تقيدهما بما اتفقا عليه في إعلان جدة.

وسيعمل الميسران على التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف القتال وتقليل تأثيره على المنطقة، وتكثيف التنسيق مع الجهات المدنية السودانية ذات العلاقة لضمان مشاركتهم في رسم مستقبل السودان.

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