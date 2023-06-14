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توضيح مهم من منصة قوى بشأن رسوم إلغاء التأشيرة

توضيح مهم من منصة قوى بشأن رسوم إلغاء التأشيرة

توضيح مهم من منصة قوى بشأن رسوم إلغاء التأشيرة
٠٨:٠٠:٤١ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت منصة قوى، الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة، مع شكوى مواطن بشأن رسوم إلغاء التأشيرة.

رسوم إلغاء التأشيرة

وقال المواطن في شكواه : “ما الفائدة من دفع رسوم اشتراك وفي حالة استرجاع رسوم تأشيرة يتم التحويل على وزارة الداخلية مع العلم أنه تم شراء التأشيرة طريق قوى؟”.

وأجابت منصة قوى بقولها : ” نسعد بخدمتكم ونفيدكم أنه في حال أصبحت التأشيرة ملغية يرجى التواصل مع وزارة الداخلية فيما يخص المدفوعات الحكومية للتأشيرات.. خدمتكم أولى اهتمامنا ونشكر تواصلكم مع قوى”.

بلاغات التغيب عن العمل

وفي وقت سابق، أوضحت منصة قوى – الواجهة الجديدة لقطاع العمل في المملكة – ضوابط بلاغات تغيب الموظفين عن العمل.

جاء ذلك في رد عبر حساب منصة قوى في “تويتر”، على شكوى مغرد قال إنه تعرض لبلاغ تغيب عن العمل كيدي.

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وأضاف الموظف في شكواه “طلبت منكم مهلة قصيره لكي أتمكن من نقل كفالتي أو الخروج النهائي، أخبروني ماهي الجهه التي أذهب اليها لرفع الظلم عني؟”.

الفترة الممنوحة للموظف

وأجابت منصة قوى بقولها “عميلنا العزيز، نفيدكم بأنه في حال تجاوز فترة 60 يوم الممنوحة للموظف من وصول الرسالة ولم يتم النقل أو الخروج النهائي سيتم تحول حالة الموظف إلى متغيب ولا يمكن إلغاء الطلب أو التمديد”.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية التأشيرة الداخلية قوى منصة قوى

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