مشاهد عفوية تجمع مدير الجوازات بحاج إيراني (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو، لقاء بين الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مدير الجوازات، وحجاجا من إيران وكردستان، وذلك أثناء جولته التفقدية، لجاهزية الجوازات بمطارات المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن.

حوار عفوي

ودار حوار بين اليحيى وحاج إيراني، وآخر من كردستاني، حسب الفيديو الذي بثته فضائية “الإخبارية”.

فيما تحدث الفريق اليحيى مع الحجاج بعفوية وترحاب، وقد أظهر الحجاج سعادتهم بالقدوم إلى الأراضي المقدسة، وحسن الاستقبال في المملكة.

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خدمة حجاج بيت الله الحرام

وفي وقت سابق، حث الفريق اليحيى منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

ووقف اليحيى على سير العمل في صالات الحج بجوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.