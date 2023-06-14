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مشاهد عفوية تجمع مدير الجوازات بحاج إيراني (فيديو)
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مشاهد عفوية تجمع مدير الجوازات بحاج إيراني (فيديو)

مشاهد عفوية تجمع مدير الجوازات بحاج إيراني (فيديو)

مشاهد عفوية تجمع مدير الجوازات بحاج إيراني (فيديو)
٠٦:٠٢:٤٨ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو، لقاء بين الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مدير الجوازات، وحجاجا من إيران وكردستان، وذلك أثناء جولته التفقدية، لجاهزية الجوازات بمطارات المملكة لاستقبال ضيوف الرحمن.

حوار عفوي

ودار حوار بين اليحيى وحاج إيراني، وآخر من كردستاني، حسب الفيديو الذي بثته فضائية “الإخبارية”.

فيما تحدث الفريق اليحيى مع الحجاج بعفوية وترحاب، وقد أظهر الحجاج سعادتهم بالقدوم إلى الأراضي المقدسة، وحسن الاستقبال في المملكة.

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مدير الجوازات يقف على سير العمل في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

خدمة حجاج بيت الله الحرام

وفي وقت سابق، حث الفريق اليحيى منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

ووقف اليحيى  على سير العمل في صالات الحج بجوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

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