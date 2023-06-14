“عناد وتمرد”.. قائد فاغنر لبوتين: لن يذهب أحد إلى هذا العار

تواصل- فريق التحرير:

أصبح الخلاف بين قائد قوات فاغنر والرئيس فلاديمير بوتين واضحا للعيان، بسبب الخسائر في الحرب الأوكرانية.

قائد فاغنر وبوتين:

وفي تفاصيل جديدة تناقلتها وسائل إعلام، تحدى قائد فاغنر، يفغيني بريغوزين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد تأييده طلب وزارة الدفاع بشأن انضمام المتطوعين للجيش الروسي.

وأوضح قائد فاغنر في تعليق له على طلب توقيع عقود بين الوزارة وكافة المتطوعين:”لن يذهب أحد إلى هذا العار”.

وأضاف: “ليس هناك أحد بين مقاتلي فاغنر مستعد للانحدار في طريق العار مرة أخرى… ولهذا لن يوقعوا العقود”.

وجاء ذلك بعد يوم على تأييد بوتين دعوة من وزارة الدفاع للمقاتلين “المتطوعين” في أوكرانيا لتوقيع عقود مع القيادة العسكرية بالبلاد، في ما يُنظر إليه على نطاق واسع أنه وسيلة لتأكيد السيطرة على فاغنر.

مقتل جنرال روسي:

فيما كشفت مصادر عسكرية روسية في موسكو أن جنرال روسي كبير قتل في الحرب المندلعة ضد أوكرانيا حيث أصيب بصاروخ طويل المدى من طراز ستورم شادو.

وأفادت المصادر بأن اللواء سيرجي جورياتشيف البالغ من العمر 52 عاما ، لقي مصرعه في غارة بمنطقة زابوريزهزيا ، وفقا لتقارير متعددة.

وكان سيرجي جورياتشيف قد قاد الوحدة الروسية في ترانسنيستريا، وشغل منصب قائد القاعدة العسكرية رقم 201 في طاجيكستان، وكان أيضا مسؤولاً عن مركز التدريب في خاباروفسك.

اعتراف بوتين بالهزيمة:

وأمس اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخسائر الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأكد بوتين أن الجيش الروسي يعاني من نقص في بعض المعدات العسكرية، بما في ذلك الذخيرة عالية الدقة والمسيّرات.

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