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ما هي فائدة أسماء وأرقام البوابات داخل الحرمين؟
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ما هي فائدة أسماء وأرقام البوابات داخل الحرمين؟

ما هي فائدة أسماء وأرقام البوابات داخل الحرمين؟

ما هي فائدة أسماء وأرقام البوابات داخل الحرمين؟
٠٥:٣٤:١٢ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وزارة الحج والعمرة منشورا توعويا حول السبب في وضع أسماء وأرقام البوابات داخل الحرمين الشريفين.

أسماء وأرقام البوابات بالحرمين:

وعلقت الوزارة على المنشور بالقول :” البوابات علامات، تعرّف عليها: منبهة أن أسماء وأرقام البوابات تسهل تنقلك داخل الحرمين وفق الآتي:

1-تسهل عودتك إلى مقر سكنك.

2- تسهل مهمة العثور عليك.

3- تسهل خروجك من نفس الاتجاه.

خدمات ذوي الإعاقة بالحرمين:

وفي وقت سابق نشرت الوزارة على حسابها في تويتر خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والتي تتضمن:

1-ترجمة خطبة عرفة بلغة الإشارة.

2- المصاحف بلغة برايل.

3- أقراص ممغنطة بلغة الإشارة.

4- أماكن خاصة في صحن المطاف.

5- أماكن خاصة داخل الحرمين.

6- ممشى ومسار خاص بالعربات.

7- عربات ومرافقين مخصصين.

مطارات المملكة:

كما أعلنت مطارات المملكة استكمال جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك عبر 6 مطارات وأكثر من 100 ناقل جوي مشارك.

السفر في موسم الحج:

وحسب فيديو بثته قناة “الإخبارية” تبلغ الحركة الإجمالية المتوقعة للسفر الجوي خلال موسم الحج، أكثر من 15 مليون مسافر.

وفي وقت سابق، أطلق وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، حملة “طرق متميزة آمنة” للعام الثالث على التوالي.

وأضاف أن ذلك يأتي تزامنًا مع الاستعدادات التي تقوم بها المملكة استقبالًا لموسم حج هذا العام 1444 هـ، فإن الحملة تهدف إلى:

1 – رفع كفاءة شبكة الطرق الطويلة ومستوى السلامة.

2 – توفير أفضل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ البرية لأداء مناسك الحج وللمسافرين والزوار ومستخدمي شبكة الطرق.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الحج والعمرة بوابات الحرمين ضيوف الرحمن

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