التأمينات الاجتماعية توضح طريقة احتساب المدة الاعتبارية للمعاش

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أوضحت التأمينات الاجتماعية، كيفية أداء المدة الاعتبارية للمعاش، وطريقة احتسابها، وذلك من خلال الإجابة عن سؤال وجهه أحد المتابعين لحسابها الرسمي عبر “تويتر”.

ووجه المتابع سؤالا، قال: “خدمتي خمس سنوات، وأكمل الستين سنة، بضيف مدد لتكمل عشر سنوات ١٢٠ شهرا، النظام يقول تدفع مبلغ المدد المكملة كاش أو أقساط، سؤالي: هل يتم حساب المبلغ اللي بدفعه كاش أو أقساط على الراتب الأساسي اللي استلمه الآن أو على راتب التقاعد؟”.

المدة المكملة لاستحقاق المعاش

وذكر “التأمينات” أن: “المدة الاعتبارية هي المدة المكملة لاستحقاق المعاش، ويمكن تأديتها إما دفعه واحدة أو بحسم متراكم المعاش وسداد المتبقي على أقساط شهرية من قيمة المعاش (بواقع 25% من المعاش) في حالتك المدة الاعتبارية 40 شهرا.

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وفي وقت سابق، كشف حساب “العناية بالعملاء” التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن شروط الاستفادة من المعاش في حالة العجز.

العجز الكامل

وفي إفادة في إطار الإجابة على سؤال أحد المستفيدين، قال الحساب :” يمكن للمستفيد الاستفادة من المعاش التقاعدي إذا كان مصاباً بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك إلى أن يزول العجز”.

3 شروط لصرف معاش التقاعد

ووفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإنه يحق للمشترك طلب صرف معاش التقاعد إذا توافرت لديه الشروط التالية:

-بلوغ المشترك سن الستين أو تجاوزها.

-التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام.

-أن تكون له مدة اشتراك في النظام لا تقل عن 120 شهرًا، أو 60 شهرًا على الأقل مع إضافة مدة اعتبارية “مكملة” لـ 120 شهرًا عند بلوغ سن الستين.