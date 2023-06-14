الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
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أخبار السعودية.. دعم سكني واعتراضات حساب المواطن ووحدات سكنية بجدة وجديد الحكومة الرقمية
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أخبار السعودية.. دعم سكني واعتراضات حساب المواطن ووحدات سكنية بجدة وجديد الحكومة الرقمية

أخبار السعودية.. دعم سكني واعتراضات حساب المواطن ووحدات سكنية بجدة وجديد الحكومة الرقمية

أخبار السعودية.. دعم سكني واعتراضات حساب المواطن ووحدات سكنية بجدة وجديد الحكومة الرقمية
٠٤:٤٧:٣٤ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

بشرى من سكني للمستفيدين بخصوص دعم يونيو

قال برنامج سكني، إن العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم للمستفيدين وسيتم الإيداع بأقرب وقت.

حساب الموطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 67

أعلن حساب المواطن، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 67.

اليوم.. حساب المواطن يعلن إيداع مستحقات دفعة يونيو

طرح 8 آلاف وحدة سكنية بجدة قريبًا.. سارع بالتقديم

أتاحت الوطنية للإسكان NHC، تسجيل رغبات الشراء في أحدث الضواحي السكنية بمدينة جدة – ضاحية سدايم.

“الحج” تطالب ضيوف الرحمن بضرورة استكمال هذه اللقاحات

أعلت وزارة الحج العمرة، أنها تطالب ضيوف الرحمن بضرورة استكمال اللقاحات الصحية اللازمة فبل وصولهم للأرضي المقدسة.

“الحكومة الرقمية” تطلق بلاغ رقمي عبر مركز “آمر”

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية خدمة “بلاغ رقمي” من خلال مركز “آمر”؛ بهدف رفع مستوى المشاركة والتفاعل بين الجهات الحكومية والمستفيدين، وتوفير تجربة سلسة ومتكاملة في التعامل مع الخدمات الحكومية الرقمية، إضافةً إلى تحسين الاستجابة ورفع رضا المستفيدين.

“العدل” تكشف 8 مميزات لنظام “المعاملات المدنية”

كشفت وزارة العدل عن أهمية نظام “المعاملات المدنية”، مؤكدة أنه استقرار حقوقي لاستثمار فاعل.

المملكة تقفز للمركز 16 عالميًاً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

أعلنت هيئة الموانئ أنها حققت أعلى تقدمٍ لها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثاني لعام 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

لهؤلاء.. معهد الحرم المكي يفتح باب القبول للعام الدراسي 1445هـ

أعلن معهد الحرم المكي الشريف عن فتح باب القبول (للجنسين) للعام الدراسي 1445هـ بجميع أقسامه “انتظام، انتساب”، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التسجيل التالية:

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