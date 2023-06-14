أخبار السعودية.. دعم سكني واعتراضات حساب المواطن ووحدات سكنية بجدة وجديد الحكومة الرقمية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

قال برنامج سكني، إن العمل لايزال قائمًا لإيداع مبالغ الدعم للمستفيدين وسيتم الإيداع بأقرب وقت.

أعلن حساب المواطن، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 67.

أتاحت الوطنية للإسكان NHC، تسجيل رغبات الشراء في أحدث الضواحي السكنية بمدينة جدة – ضاحية سدايم.

أعلت وزارة الحج العمرة، أنها تطالب ضيوف الرحمن بضرورة استكمال اللقاحات الصحية اللازمة فبل وصولهم للأرضي المقدسة.

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية خدمة “بلاغ رقمي” من خلال مركز “آمر”؛ بهدف رفع مستوى المشاركة والتفاعل بين الجهات الحكومية والمستفيدين، وتوفير تجربة سلسة ومتكاملة في التعامل مع الخدمات الحكومية الرقمية، إضافةً إلى تحسين الاستجابة ورفع رضا المستفيدين.

كشفت وزارة العدل عن أهمية نظام “المعاملات المدنية”، مؤكدة أنه استقرار حقوقي لاستثمار فاعل.

أعلنت هيئة الموانئ أنها حققت أعلى تقدمٍ لها في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الثاني لعام 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

أعلن معهد الحرم المكي الشريف عن فتح باب القبول (للجنسين) للعام الدراسي 1445هـ بجميع أقسامه “انتظام، انتساب”، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التسجيل التالية:

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