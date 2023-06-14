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الطائف الآن.. شاهد السيول والأمطار تتساقط بغزارة على الوسام والشفا والوهط
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الطائف الآن.. شاهد السيول والأمطار تتساقط بغزارة على الوسام والشفا والوهط

الطائف الآن.. شاهد السيول والأمطار تتساقط بغزارة على الوسام والشفا والوهط

الطائف الآن.. شاهد السيول والأمطار تتساقط بغزارة على الوسام والشفا والوهط
٠٤:٣٣:٢٣ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استمرار للحالة المطرية الصيفية، تساقطت اليوم الأربعاء، كميات غزيرة من الأمطار على محافظة الطائف ومراكز الوسام والشفاء ووادي حماس.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرضت الطائف ومراكزها لأمطار غزيرة أدت لجريان سيول الهيط وجريان الأودية.

أمطار رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة

وأوضح أن الحالة المتوقعة تكون على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة.

وتسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الشرقية والرياض.

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