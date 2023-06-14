تحذير طبي: 4 أدوية شهيرة لحب الشباب تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

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حذر طبيب بريطاني من أن أدوية حب الشباب يمكن أن تجعل البشرة أكثر عرضة لأشعة الشمس وتزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

وقال الدكتور نيل باتيل، الطبيب العام، إن “العديد من هذه الأدوية الموصوفة لعلاج حب الشباب تجعل بشرتك أكثر حساسية للأشعة فوق البنفسجية من الشمس والمصادر الاصطناعية مثل أسرّة التسمير”.

وأشار إلى أن هذا يجعل البشرة أكثر عرضة للحرق عند التعرض للشمس، لكن هذه ليست المشكلة الوحيدة، إذ أن “التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يسبب ضررًا مؤلمًا لجلدك ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد”، وفق تحذيره.

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تشمل أدوية حب الشباب التي يمكن أن تسبب الحساسية للضوء، وفق ما أوردت صحيفة “ذا صن”، ما يلي:

1. البنزويل بيروكسايد

العلاج المعروف باسم “اكنيسيد” واحد من العلاجات الأولى الموصى بها لحب الشباب الخفيف إلى المتوسط، وفقًا للدكتور باتيل.

ويستخدم على شكل جل أو غسول للوجه ويعمل كمطهر لتقليل البكتيريا على البشرة.

أوصى الدكتور باتيل: “عند استخدام علاجات حب الشباب التي تحتوي على البنزويل بيروكسايد، يجب أن تهدف إلى تجنب أشعة الشمس القوية واستخدام واقي من الشمس خالٍ من الزيوت بعامل حماية 30 أو أعلى”.

2. الرتينويدات الموضعية

أشاد العديد من أطباء الجلد بمزايا الريتينويد عندما يتعلق الأمر بمكافحة الشيخوخة وكذلك حب الشباب، حيث تزيل خلايا الجلد الميتة من سطح الجلد.

لكن من الأفضل أن تكون أكثر حذرًا في الشمس عند استخدامه، إذ “من المهم تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية عند استخدام الرتينويدات الموضعية أو الأدوية التي تحتوي على الرتينويدات مثل ابيدو وزيانا”، وفقًا لتحذير الطبيب.

3. المضادات الحيوية

عادة ما يتم وصف أقراص المضادات الحيوية مثل التتراسيكلين أو الدوكسيسيكلين أو الإريثروميسي، بالإضافة إلى العلاجات الموضعية الأخرى لقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.

لكن الدكتور باتيل حذر من أنها يمكن أن تجعل الشخص عرضة بشكل خاص لأشعة الشمس والأشعة فوق البنفسجية.

4. الايزوتريتنون او الروكوتان

كبسولات الايزوتريتينوين، المعروفة على نطاق واسع باسم الروكوتان، يجب أن يصفها طبيب مختص ويشرف عليها ولكن يمكن أن تكون فعالة في علاج حب الشباب الشديد.

لكن الدكتور باتيل حذر: “يجعل الايزوتريتنون بشرتك أكثر هشاشة وقد يزيد من حساسية بشرتك للضوء”.

ونصح بتجنب استخدام كراسي الاستلقاء للتشمس تمامًا والابتعاد عن الشمس قدر الإمكان إذا كنت تتناول هذا الدواء.

وأضاف: “حتى في الأيام الملبدة بالغيوم، يجب أن تستخدم واقيًا من الشمس ذو عامل حماية عالٍ بدرجة SPF15 أو أعلى عند الخروج من المنزل”.

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علاجات الجلد الأخرى التي يجب الانتباه إليها

لا يقتصر الأمر على أدوية حب الشباب التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحروق الشمس وسرطان الجلد.

أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) – المكونات الموجودة في منتجات العناية بالبشرة المضادة للشوائب التي تصرف دون وصفة طبية، وكذلك منتجات مكافحة الشيخوخة وتفتيح البشرة – يجب أن تكون حذرًا في استخدامها، وفقًا للدكتور باتيل.

قال: “ابحث عن حمض ألفا هيدروكسي ، حمض اللاكتيك ، حمض الطرطريك ، أو حمض الجليكوليك في قائمة المكونات. إذا كان أحد منتجات العناية بالبشرة الخاصة بك يحتوي على أحد هذه المكونات، فاستخدم واقٍ من الشمس، وارتدِ ملابس واقية، وقلل من التعرض لأشعة الشمس عند استخدام هذا المنتج، ولمدة أسبوع بعد ذلك”.

وأضاف الدكتور باتيل أن التقشير الكيميائي الذي يقلل من ظهور ندبات حب الشباب ويحفز نمو الخلايا الجديدة يمكن أن يجعل بشرتك أكثر حساسية للشمس أثناء التعافي.

وشدد على أن “الواقي من الشمس مهم بشكل خاص لمدة شهر على الأقل بعد العلاج”.

كما يمكن أن يتسبب العلاج بالليزر المستخدم في علاج حب الشباب الخفيف إلى الحاد والندبات أيضًا في حدوث حساسية للضوء.

نصح الدكتور باتيل: “يجب وضع واقي من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس 30 على الأقل كل ساعتين”. وارتداء قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية لحماية البشرة الرقيقة حول العينين”.