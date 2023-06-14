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الدولار يتراجع أمام العملات عقب صدور بيانات التضخم في أمريكا
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الدولار يتراجع أمام العملات عقب صدور بيانات التضخم في أمريكا

الدولار يتراجع أمام العملات عقب صدور بيانات التضخم في أمريكا

الدولار يتراجع أمام العملات عقب صدور بيانات التضخم في أمريكا
٠٤:١٦:٥٦ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

فقد الدولار الأمريكي قوته وواصل هبوطه المستمر بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي والذي أكد تباطؤ نموّ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهبط الدولار في تمام الساعة 15:50 بتوقيت الرياض إلى 102.565 مقابل سلة من العملات الأجنبية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات بـ 1.39% وأجل سنتين بـ 1.73%.

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الجلسات الصباحية

وفي الجلسات الصباحية، انخفض الدولار الأمريكي في وقت مبكر من التعاملات الأوروبية اليوم الأربعاء، وهو يكافح من أجل اكتساب الزخم قبل اختتام اجتماع السياسة الفيدرالية الأخير.

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ويواصل مؤشر الدولار الأمريكي الهبوط الآن بـ 0.20% إلى 102.718 نقطة أما سلة من العملات الأجنبية.

ويأتي هذا الهبوط بعد إشارات سلبية من وزيرة الخزانة الأمريكية عن وضع الدولار كعملة احتياطية وكذلك مع توقعات الخاصة بتراجع الفيدرالي قبل نهاية العام عن سياسة التشديد النقدي.

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