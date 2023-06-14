الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
مكاسب لـ151 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 7 مليارات ريال
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مكاسب لـ151 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 7 مليارات ريال

مكاسب لـ151 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 7 مليارات ريال

مكاسب لـ151 شركة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 7 مليارات ريال
٠٤:٣٠:٣٩ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسية اليوم مرتفعا 119.21 نقطة ليقفل عند مستوى 11533.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 282 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 151 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع.

الأسهم المرتفعة

وكانت أسهم شركات: شمس، والمراعي، ومجموعة تداول، والحمادي، والسعودي الألماني الصحية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: أنعام القابضة، وسدافكو، وتكوين، والحفر العربية، والخريف الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.47% و3.72%.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، والجزيرة، والكثيري، والباحة هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الجزيرة، والراجحي، ومجموعة تداول، وأمريكانا، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

مؤشر الأسهم

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 1.403.44 نقاط، ليقفل عند مستوى 24.948.88 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من ألف و400 سهم.

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الأسهم السوق المملكة سوق الأسهم

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