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9 آلاف ريال راتب..الخطوط الحديدية تُعلن تدريب منتهي بالتوظيف للثانوي فأعلى
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9 آلاف ريال راتب..الخطوط الحديدية تُعلن تدريب منتهي بالتوظيف للثانوي فأعلى

9 آلاف ريال راتب..الخطوط الحديدية تُعلن تدريب منتهي بالتوظيف للثانوي فأعلى

9 آلاف ريال راتب..الخطوط الحديدية تُعلن تدريب منتهي بالتوظيف للثانوي فأعلى
٠٤:١٥:١١ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب” بدء التقديم لحملة الثانوية، لدراسة برنامج الدبلوم المنتهي بالتوظيف.

وأوضح أن ذلك يتم عبر “عدة مسارات” والتوظيف المباشر في شركة الخطوط الحديدية سار، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

 المزايا:

– التأمين الطبي.

– التسجيل في التأمينات.

– إجازة سنوية مدفوعة التكاليف.

– الحصول على كافة مزايا الموظف الأخرى.

– التوظيف مباشرة عند القبول لدى شركة الخطوط الحديدية سار.

 المسارات التدريبية:

– قيادة القطارات.

– صيانة البنية التحتية.

– صيانة القاطرات والعربات.

– الاتصالات والإشارات والتحكم.

ملاحظات هامة:

1- قناة التواصل الوحيدة هي عبر البريد الإلكتروني المدخل أثناء تعبئة البيانات فقط.

2- سوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم المتطلبات برسالة عبر البريد الإلكتروني بموعد اختبار القبول “بعد انتهاء الفرز”.

3- في حال تم استدعائك لاختبار القبول، يجب إحضار المتطلبات التالية:

– أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.

– أصل شهادة الثانوية أو نسخة طبق الأصل وصورة منها.

– نسخة من درجة اختبار القدرات العامة “قياس”.

4- في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم سوف يتم إلغاء تقديمك.

5- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.

 مواعيد البرنامَج:

– بداية التقديم: الأربعاء 14 يونيو 2023م.

– نهاية التقديم: الإثنين 3 يوليو 2023م.

– بداية التدريب: الأحـد 3 سبتمبر 2023م.

 مدة التدريب “سنتين ونصف”:

– سنتين تدريب في مقر معهد سرب.

– ستة أشهر تدريب  على رأس العمل “مقر العمل”.

 الشروط:

– أن يكون المتقدم من أبناء المتقدمة.

– أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي لائق طبياً.

– أن يجتاز المتقدم اختبار القبول والمقابلة الشخصية.

– لا تقل درجة اختبار القدرات العامة عن 70% فما أعلى.

– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة بنسبة 80٪ فما أعلى.

 طريقة التقديم:

– للتقديم على برنامج معهد سرب للتدريب المنتهي بالتوظيف، عبر الرابط التالي:

– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )، ( المصدر والتفاصيل ).

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