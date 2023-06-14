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إجلاء الآلاف وإغلاق الشواطئ.. إعصار بيبارجوي يتجه لهذه الدول وتحذيرات من فيضانات
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إجلاء الآلاف وإغلاق الشواطئ.. إعصار بيبارجوي يتجه لهذه الدول وتحذيرات من فيضانات

إجلاء الآلاف وإغلاق الشواطئ.. إعصار بيبارجوي يتجه لهذه الدول وتحذيرات من فيضانات

إجلاء الآلاف وإغلاق الشواطئ.. إعصار بيبارجوي يتجه لهذه الدول وتحذيرات من فيضانات
٠٣:٥٤:١١ م، الأربعاء، ٢٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٤ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبراء الطقس والأرصاد أن إعصار بيبارجوي يشق طريقه نحو الهند و باكستان وسط مخاوف من حدوث الفيضانات في العديد من المناطق.

تمركز الإعصار بيبارجوي شمال شرق الخليج

وحسب “طقس العرب”، فإن صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تمركز الإعصار بيبارجوي شمال شرق الخليج.

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وأضاف أن سرعة الرياح حول المركز، تقدر من 64 إلى 70 عقدة، ومن المُتوقع عبور الحالة المدارية يوم غد الخميس على المناطق الممتدة بين السواحل الهندية “كوجرات” و السواحل الباكستانية “كراتشي”.

إعصار بيبارجوي يشق طريقه نحو الهند و باكستان و مخاوف من حدوث الفيضانات في العديد من المناطق

عمليات إجلاء الآلاف وإغلاق شواطئ

في الوقت نفسه، بدأت السلطات في دولتي باكستان والهند عمليات إجلاء الآلاف وإغلاق شواطئ، ومن المُنتظر أن يترافق الإعصار المداري بـِ:

1 – رياح عاتية تتجاوز هباتها حاجز 130 كيلو متر في االساعة.

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2 – هطول أمطار غزيرة جداً “200-800 ملم” وتؤدي إلى حدوث الفيضانات وجريان كبير للسيول في الأودية.

3 – حر شديد على السواحل الممتدة من جنوب باكستان و شمال الهند،

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وبقدر ارتفاع الموج ما بين 6-10 متر، مع امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة.

إجلاء أكثر من 42 ألف شخص في باكستان

يُذكر بأن سلطات البلدين أشارت إلى أنه تم إجلاء أكثر من 22 ألف شخص في إقليم السند الباكستاني و أكثر من 20 ألف شخص في ولاية جوجارات الهندية.

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ابتعاد العاصفة المدارية “بيبارجوي” عن أجواء المملكة

وصباح اليوم، بشر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، بابتعاد الحالة المدارية “بيبارجوي” وتتقدمها نواحي المنطقة الواقعة بين سواحل باكستان والهند.

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فيضانات ورياح عاتية وارتفاع الأمواج

وأوضح أنه ابتداءً من يوم غد الخميس تتعرض هذه الدول لأمطار من غزيرة إلى غزيرة جدًا وفيضانات ورياح عاتية وارتفاع الأمواج.

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وأضاف أن التأثيرات المتوقعة على سلطنة عمان سحب متفرقة و ارتفاع موج البحر على سواحلها وارتفاع منسوب المياه في المناطق الساحلية المنخفضة.

 

 

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