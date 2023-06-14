“العدل” تكشف 8 مميزات لنظام “المعاملات المدنية”

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كشفت وزارة العدل عن أهمية نظام “المعاملات المدنية”، مؤكدة أنه استقرار حقوقي لاستثمار فاعل.

وأضافت في إنفوجراف: “يأتي نظام المعاملات المدنية كثالث التشريعات المتخصصة صدورا، والتي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله- في إطار إشراف سموه المباشر على تطوير وإصلاح المنظومة التشريعية”.

أهمية النظام

1- دعم بيئة الاستثمار في المملكة.

2- مرجعية قانونية لكافة المعاملات المدنية.

3- تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

4- استقرار الأحكام الفضائية.

5- استيعاب كافة العقود والتعاملات

6- تعزيز الثقة في قطاع الأعمال.

7- ضبط العلاقة بين المتعاقدين.

8- رفع نسبة التنبؤ بالأحكام

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“العدل” تنتهي من رقمنة 160 مليون وثيقة عقارية

في وقت سابق، كشفت وزارة العدل عن رقمنة نحو 160 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، -إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني-، من خلال معامل الرقمنة المركزية.

وتهدف الرقمنة إلى أرشفة الصكوك الورقية، من خلال مسحها إلكترونياً وقولبة بياناتها وتطوير إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة؛ لتصبح خالية من المعاملات الورقية، حيث تعمل على مسارين أولهما : رقمنة أصول الوثائق العقارية، والثاني : تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، بهدف تعزيز الأمن العقاري والارتقاء بمستوى الخدمات التوثيقية.

رقمنة الوثائق

وتجري رقمنة الوثائق من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وهي الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

وحول المسار الثاني المتعلق بتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراءات رقمية، أطلقت الوزارة العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونياً دون تدخل بشري، وغيرها من الخدمات العقارية.

يذكر أن مبادرة رقمنة الثروة العقارية تهدف إلى تسجيل وحفظ أملاك الدولة والملكية العقارية للمواطنين والشركات وغيرها ضمن منظومة إلكترونية آمنة، إضافة إلى دعم وتطوير القطاع العقاري السعودي، وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ عمليات البيع والشراء والرهن وغيرها من خدمات التوثيق العقاري بسرعة ودقة عالية.

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